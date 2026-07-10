Bianca Ruíz lleva el sabor cruceño al Miss Bolivia 2026: llegó con un carrito de somó

La previa a la presentación oficial del Miss Bolivia 2026 tuvo un momento inesperado y lleno de identidad cultural gracias a Bianca Ruíz, Miss Santa Cruz, quien decidió sorprender con una llegada diferente, cargada de sabor y tradición.

En lugar de una entrada convencional, la representante cruceña apareció acompañada de un carrito de somó, una bebida típica de Santa Cruz, para invitar a sus compañeras candidatas y compartir con ellas una muestra de la cultura y calidez que caracteriza a su tierra.

El gesto rápidamente llamó la atención de los asistentes, quienes destacaron la originalidad de Bianca y la manera en que llevó un pedacito de Santa Cruz al escenario del certamen.

Más allá del glamour y la competencia por la corona, la Miss Santa Cruz mostró una faceta cercana y auténtica, resaltando valores como la alegría, la amistad y la hospitalidad cruceña.

Con esta presentación, Bianca Ruíz dejó claro que cada candidata busca diferenciarse no solo por su belleza, sino también por la historia, cultura y esencia que representa.

La gala final está fijada para el 25 de julio y será transmitida en vivo a través de las pantallas de Red Uno y sus plataformas digitales oficiales.

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