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Miss bolivia 2026

Orgullo beniano: Vianka Ribera lleva las raíces del Beni al Miss Bolivia 2026

La representante beniana arribó a tierra cruceña mostrando la esencia de su tierra con música tradicional y la danza de los Judas.

Red Uno de Bolivia

10/07/2026 13:07

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Vianka Ribera lleva las raíces del Beni a la gala del Miss Bolivia 2026
Santa Cruz, Bolivia

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La belleza también se viste de historia y tradición rumbo al Miss Bolivia 2026, Vianka Ribera, Miss Beni, protagonizó una llegada a Santa Cruz que destacó por su identidad cultural y el orgullo de representar sus raíces.

Al ritmo de la música tradicional beniana y acompañada por la emblemática danza de los Judas, la candidata mostró color, energía y folclore, resaltando una parte importante de las costumbres de su departamento.

La gala final está fijada para el 25 de julio y será transmitida en vivo a través de las pantallas de Red Uno y sus plataformas digitales oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play

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