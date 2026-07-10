Orgullo beniano: Vianka Ribera lleva las raíces del Beni al Miss Bolivia 2026

La belleza también se viste de historia y tradición rumbo al Miss Bolivia 2026, Vianka Ribera, Miss Beni, protagonizó una llegada a Santa Cruz que destacó por su identidad cultural y el orgullo de representar sus raíces.

Al ritmo de la música tradicional beniana y acompañada por la emblemática danza de los Judas, la candidata mostró color, energía y folclore, resaltando una parte importante de las costumbres de su departamento.

La gala final está fijada para el 25 de julio y será transmitida en vivo a través de las pantallas de Red Uno y sus plataformas digitales oficiales.

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