TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Miss bolivia 2026

Arrancó oficialmente el Miss Bolivia 2026 con la presentación de sus candidatas

Las representantes de los distintos departamentos iniciaron oficialmente su camino hacia la corona con una intensa agenda de preparación que continuará la próxima semana en Guayaramerín.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/07/2026 23:39

Agregar Reduno en
Foto: Sebastián Orosco
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La carrera por la corona del Miss Bolivia 2026 comenzó oficialmente con la presentación de las candidatas que competirán por el título en una de las ediciones más esperadas del certamen de belleza.

El evento se llevó a cabo la noche de este viernes en el Hotel Radisson de Santa Cruz, donde las representantes fueron presentadas oficialmente ante los medios de comunicación, auspiciadores e invitados, marcando el inicio de la etapa de concentración.

Foto: Sebastián Orosco

A partir de ahora, las aspirantes cumplirán una intensa agenda de actividades que incluye ensayos de pasarela, sesiones fotográficas, entrevistas, eventos protocolares, preparación física y una alimentación supervisada, como parte del proceso de evaluación rumbo a la gala final.

Foto: Sebastián Orosco

Como parte del cronograma del certamen, la próxima semana las candidatas se trasladarán a Guayaramerín, en el departamento del Beni, donde desarrollarán diversas actividades promocionales, culturales y de integración antes de regresar para continuar con la recta final de la competencia.

Durante las próximas dos semanas, las candidatas buscarán destacar no solo por su belleza, sino también por su desenvolvimiento, disciplina y preparación integral para representar al país en certámenes internacionales.

Foto: Sebastián Orosco

La gran final del Miss Bolivia 2026 está prevista para el 25 de julio, fecha en la que se elegirá a la nueva Miss Bolivia Universo y a las representantes nacionales para los principales concursos internacionales de belleza.

Vianka Ribera

MISS BENI

Alexia Figueira

SRTA. BENI

Nicole Osorio

MISS COCHABAMBA

Antonella Maldonado

SRTA. CBBA

Banesa Rakela

MISS CHUQUISACA

Libertad Padilla

SRTA. CHUQUISACA

Ma. de los Ángeles Moran

MISS ILLIMANI

Pamela Chasqui

SRTA. ILLIMANI

Gabriela Su

MISS LA PAZ

María José Vidal 

SRTA. LA PAZ

Natalia Oyola

MISS LITORAL

Rosario Villa

SRTA.  LITORAL

Diana Vaca

MISS LLANOS TROPICALES

Marley Rey

SRTA. LLANOS TROPICALES

Natalia Antelo

MISS MAMORE

Valeria Mena

MISS ORURO

Alondra Zarzuela

SRTA. ORURO

Alejandra Suarez

MISS PANDO

Qhenisa Quiroz

MISS POTOSI

Adriana Andia

SRTA. POTOSI

Barbara del Carpio

MISS RESIDENTES ESPAÑA

Adriana Jaime

MISS RESIDENTES ITALIA

Kaori Fernández

MISS RESIDENTES JAPON

Ash Castro

MISS RESIDENTES REINO UNIDO

Bianca Ruiz

MISS SANTA CRUZ

Eri Miyasato

SRTA. SANTA CRUZ

Nancy Velasco

MISS TARIJA

Lauren Medrano

MISS VALLE

Isabel Palma

MISS VILLA IMPERIAL

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD