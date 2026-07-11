Arrancó oficialmente el Miss Bolivia 2026 con la presentación de sus candidatas

La carrera por la corona del Miss Bolivia 2026 comenzó oficialmente con la presentación de las candidatas que competirán por el título en una de las ediciones más esperadas del certamen de belleza.

El evento se llevó a cabo la noche de este viernes en el Hotel Radisson de Santa Cruz, donde las representantes fueron presentadas oficialmente ante los medios de comunicación, auspiciadores e invitados, marcando el inicio de la etapa de concentración.

Foto: Sebastián Orosco

A partir de ahora, las aspirantes cumplirán una intensa agenda de actividades que incluye ensayos de pasarela, sesiones fotográficas, entrevistas, eventos protocolares, preparación física y una alimentación supervisada, como parte del proceso de evaluación rumbo a la gala final.

Foto: Sebastián Orosco

Como parte del cronograma del certamen, la próxima semana las candidatas se trasladarán a Guayaramerín, en el departamento del Beni, donde desarrollarán diversas actividades promocionales, culturales y de integración antes de regresar para continuar con la recta final de la competencia.

Durante las próximas dos semanas, las candidatas buscarán destacar no solo por su belleza, sino también por su desenvolvimiento, disciplina y preparación integral para representar al país en certámenes internacionales.

Foto: Sebastián Orosco

La gran final del Miss Bolivia 2026 está prevista para el 25 de julio, fecha en la que se elegirá a la nueva Miss Bolivia Universo y a las representantes nacionales para los principales concursos internacionales de belleza.

Vianka Ribera MISS BENI Alexia Figueira SRTA. BENI Nicole Osorio MISS COCHABAMBA Antonella Maldonado SRTA. CBBA Banesa Rakela MISS CHUQUISACA Libertad Padilla SRTA. CHUQUISACA Ma. de los Ángeles Moran MISS ILLIMANI Pamela Chasqui SRTA. ILLIMANI Gabriela Su MISS LA PAZ María José Vidal SRTA. LA PAZ Natalia Oyola MISS LITORAL Rosario Villa SRTA. LITORAL Diana Vaca MISS LLANOS TROPICALES Marley Rey SRTA. LLANOS TROPICALES Natalia Antelo MISS MAMORE Valeria Mena MISS ORURO Alondra Zarzuela SRTA. ORURO Alejandra Suarez MISS PANDO Qhenisa Quiroz MISS POTOSI Adriana Andia SRTA. POTOSI Barbara del Carpio MISS RESIDENTES ESPAÑA Adriana Jaime MISS RESIDENTES ITALIA Kaori Fernández MISS RESIDENTES JAPON Ash Castro MISS RESIDENTES REINO UNIDO Bianca Ruiz MISS SANTA CRUZ Eri Miyasato SRTA. SANTA CRUZ Nancy Velasco MISS TARIJA Lauren Medrano MISS VALLE Isabel Palma MISS VILLA IMPERIAL

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