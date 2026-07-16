Candidatas a Miss Bolivia derrochan cultura e identidad en El Mañanero

A pocos días de la gran final de Miss Bolivia, las candidatas visitaron El Mañanero para compartir detalles de la experiencia que viven durante el certamen y mostrar parte de la identidad cultural que representan.

Vestida con un tipoy que la hizo ganar el título de Miss Turismo, Adriana Ardaya, representante de los Residentes Italia destacó la oportunidad de conocer Guayaramerín.

“Este tipoy está pintado a mano, me lo entregaron en la gala de la antesala que tuvimos antes de ayer. Fue una noche muy especial conocer a la gente de Guayaramerín, gente cálida, gente que nos esperó con los brazos abiertos”, expresó la representante.

Por su parte, Miss La Paz, Gabriela Su, llegó a El Mañanero luciendo una prenda inspirada en la chola paceña y destacó su intención de mostrar la identidad del departamento a través de la arquitectura y las tradiciones.

Como arquitecta, explicó la importancia de los cholets, construcciones que se han convertido en un símbolo de la arquitectura andina boliviana.

Otra de las candidatas, Miss Illimani, María de Los Angeles Morán presentó una vestimenta con detalles bordados a mano y resaltó el significado de llevar elementos representativos de La Paz.

“Ha sido una manta de un arduo trabajo y yo más que dichosa de poder portarla y representar a la mujer paceña”, manifestó.

Las candidatas coincidieron en que el certamen les está permitiendo conocer nuevos lugares del país, compartir con sus compañeras y mostrar la diversidad cultural de Bolivia mientras se preparan para la noche final.

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