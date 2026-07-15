Rumbo a la gala final: Las candidatas al Miss Bolivia deslumbran en el imponente río Mamoré

El certamen Miss Bolivia 2026 continúa llenando de color y entusiasmo el departamento del Beni. Como parte de sus actividades oficiales, las candidatas llegaron hasta el majestuoso río Mamoré, uno de los principales atractivos naturales de la región de Guayaramerín, donde protagonizaron una jornada inolvidable de sesiones fotográficas, visitas institucionales y cercanía con la gente.

Sorprendidas por la inmensidad del río y conmovidas por el afectuoso recibimiento de los lugareños, las candidatas expresaron su felicidad por conocer estos parajes naturales de Bolivia y aseguraron que planean regresar en el futuro para una visita más prolongada.

Visita de honor a la Armada Boliviana

Durante su recorrido, la delegación de misses visitó las instalaciones de la Base Naval Guayaramerín, una unidad emblemática de la Armada Boliviana. La presencia de las beldades fue recibida con entusiasmo por el personal militar.

"Tanta belleza realmente nos anima para que nosotros podamos continuar con nuestras actividades, porque nosotros realizamos actividades sociales, deportivas, culturales y realmente es una felicidad muy grande", destacó el comandante que les dio la bienvenida.

Sol, música y sesión de fotos oficial

El momento más esperado del día llegó a orillas del río Mamoré, donde las candidatas realizaron la sesión oficial de fotos en bikini. El ambiente se transformó en una verdadera fiesta con música en vivo, donde las representantes pudieron interactuar estrechamente con los visitantes que se dieron cita en el lugar.

La emoción de las participantes se hizo notar en sus declaraciones. "La verdad es que la estamos pasando increíble con la música, la banda, es un espectáculo total", comentaron entusiasmadas, "Estamos pasándola muy bien. Queremos agradecer a toda la gente que nos está apoyando... Significa mucho para nosotras contar con su apoyo durante esta etapa tan especial", agregaron en agradecimiento al público. "Estoy muy emocionada. Hoy se vive la gala en esta ciudad tan hermosa", puntualizó otra de las candidatas.

Al final de la visita, las candidatas reflejaron la energía del viaje al unísono: "¡Aquí es Guayaramerín. Rumbo al Miss Bolivia!".

Este paradisíaco recorrido es la antesala ideal para la esperada gala final del Miss Bolivia 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio.

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