¿Cuánto ganará el tercero del Mundial? La cifra sorprende a los aficionados

Francia e Inglaterra todavía tienen mucho en juego.

Después de quedar eliminadas en las semifinales del Mundial 2026, ambas selecciones se enfrentarán este sábado 18 de julio en el partido por el tercer lugar, un compromiso que no solo definirá quién se lleva la medalla de bronce.

El ganador obtendrá para su federación un premio de USD 29 millones, mientras que el equipo que termine en la cuarta posición recibirá USD 27 millones. Por tanto, el encuentro representa una diferencia económica de dos millones de dólares.

La FIFA también destinó USD 1,5 millones adicionales a cada una de las 48 federaciones clasificadas para cubrir gastos de preparación. Este monto es independiente de los premios definidos según la posición alcanzada en el torneo.

UN PARTIDO PARA CERRAR EL MUNDIAL EN EL PODIO

Aunque disputar el tercer puesto significa haber quedado a las puertas de la final, Francia e Inglaterra tendrán la oportunidad de despedirse del campeonato con una victoria y subir al podio.

Los franceses llegan después de perder por 2-0 frente a España en semifinales, mientras que Inglaterra cayó por 2-1 ante Argentina. Ambos combinados intentarán transformar la frustración de la eliminación en un último triunfo mundialista.

La FIFA confirmó que el encuentro se disputará en el Miami Stadium desde las 17:00, hora de Miami, que corresponde también a las 17:00 en Bolivia.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGA LA FIFA?

La Copa Mundial 2026 contará con una bolsa histórica de USD 655 millones en premios deportivos, distribuida entre las 48 selecciones participantes según su rendimiento.

La escala establecida es la siguiente:

Campeón: USD 50 millones.

Subcampeón: USD 33 millones.

Tercer lugar: USD 29 millones.

Cuarto lugar: USD 27 millones.

Selecciones ubicadas entre el quinto y octavo puesto: USD 19 millones cada una.

Equipos del noveno al decimosexto lugar: USD 15 millones.

Selecciones del puesto 17 al 32: USD 11 millones.

Equipos ubicados entre el puesto 33 y 48: USD 9 millones.

Estos recursos son entregados a las asociaciones nacionales participantes. La eventual distribución de bonos entre futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes depende de los acuerdos internos de cada federación.

FRANCIA QUIERE REPETIR EL RESULTADO DE 2022

El antecedente mundialista más reciente entre ambas selecciones favorece a Francia.

El 10 de diciembre de 2022, los galos derrotaron 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Catar. Aurélien Tchouaméni abrió el marcador, Harry Kane igualó de penal y Olivier Giroud convirtió el gol de la clasificación francesa.

Kane tuvo otra oportunidad desde los 12 pasos, pero envió el balón por encima del arco. Francia avanzó posteriormente hasta la final, donde terminó como subcampeona frente a Argentina.

Sin embargo, Inglaterra mantiene ventaja en sus enfrentamientos mundialistas históricos: derrotó a Francia en las fases de grupos de 1966 y 1982, antes de caer frente a los galos en 2022.

LOS DATOS DEL PARTIDO

Partido: Francia vs. Inglaterra

Instancia: tercer puesto del Mundial 2026

Fecha: sábado 18 de julio de 2026

Hora en Bolivia: 17:00

Hora en Francia: 23:00

Hora en Inglaterra: 22:00

Sede: Miami Stadium, Estados Unidos

El duelo será el partido número 103 del campeonato y servirá como antesala de la gran final que España y Argentina disputarán el domingo en el New York New Jersey Stadium.

Francia e Inglaterra no podrán levantar la Copa del Mundo, pero todavía pueden marcharse de Estados Unidos con una medalla, un lugar entre los tres mejores equipos del planeta y un premio millonario.

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