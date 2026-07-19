¡No serán 30 minutos! FIFA confirma cuánto durará el entretiempo de la final

La FIFA puso fin a las especulaciones sobre la duración del entretiempo de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Aunque inicialmente se habló de una pausa cercana a los 25 o 30 minutos debido al montaje del escenario y las presentaciones musicales, el organismo comunicó a las federaciones finalistas que el intervalo completo no superará los 17 minutos.

Esto significa que el descanso será solamente dos minutos más extenso que los 15 establecidos habitualmente en un partido de fútbol.

EL SHOW MUSICAL DURARÁ 11 MINUTOS

Dentro de los 17 minutos previstos deberá completarse la instalación del escenario, la presentación artística y el posterior retiro de los elementos colocados sobre el campo.

La FIFA informó oficialmente que la transmisión del espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos. Los minutos restantes serán utilizados para las operaciones logísticas y la preparación del terreno antes de que los futbolistas regresen para disputar el segundo tiempo.

De esta manera, la organización descartó las versiones que anticipaban un descanso similar al del Super Bowl, donde el intervalo puede extenderse considerablemente por la complejidad de la producción.

UN ENTRETIEMPO INÉDITO EN LOS MUNDIALES

Será la primera vez que la final de una Copa Mundial masculina tenga un espectáculo musical durante el descanso.

La iniciativa busca combinar fútbol, música y una campaña de impacto social vinculada al Fondo Educativo FIFA Global Citizen, destinado a ampliar el acceso de niños y jóvenes a oportunidades educativas y deportivas.

La producción estará a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, mientras que la propuesta artística fue curada por Chris Martin, líder de Coldplay.

¿QUIÉNES CANTARÁN EN LA FINAL?

Los artistas principales confirmados por la FIFA son:

Shakira.

Madonna.

Justin Bieber.

BTS.

También participarán Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel, el coro PS22 Chorus y Coldplay. Además, personajes de Sesame Street y The Muppets formarán parte de la producción.

El espectáculo se realizará este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado oficialmente por la FIFA para el MetLife Stadium durante la competición.

¿A QUÉ HORA SERÁ EL SHOW EN BOLIVIA?

La final entre Argentina y España comenzará a las 15:00 en Bolivia y a las 16:00 en Argentina.

Tomando en cuenta los 45 minutos de la primera parte, las posibles interrupciones y el tiempo añadido, el espectáculo podría comenzar aproximadamente entre las 15:50 y las 16:00, hora boliviana.

El horario exacto dependerá de la duración efectiva del primer tiempo.

CRONOGRAMA ESTIMADO PARA BOLIVIA

15:00: comienzo de Argentina vs. España.

15:50 a 16:00: inicio aproximado del entretiempo.

17 minutos: duración máxima prevista del intervalo completo.

16:10 a 16:20: comienzo estimado del segundo tiempo.

Estos últimos horarios son aproximados y podrán variar por los descuentos, revisiones del VAR, lesiones u otras interrupciones.

PREOCUPACIÓN POR EL RITMO DE LOS JUGADORES

La posibilidad de un descanso cercano a media hora había generado críticas y preocupación por el impacto que una pausa prolongada podía tener en el estado físico de los futbolistas.

Los jugadores suelen realizar ejercicios de movilidad dentro de los vestuarios para evitar que sus músculos pierdan temperatura durante el entretiempo.

Con una duración máxima de 17 minutos, la alteración será menor de la anticipada inicialmente, aunque el intervalo seguirá superando en dos minutos el descanso tradicional.

LA FINAL QUE PARALIZARÁ AL MUNDO

Argentina buscará defender el título conquistado en 2022 y levantar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

España intentará conseguir su segunda estrella después de haberse coronado en Sudáfrica 2010.

El encuentro se disputará este domingo 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey, y será el partido número 104 de la primera Copa Mundial con 48 selecciones.

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