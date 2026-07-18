El árbitro venezolano Jesús Valenzuela protagonizó un hecho poco habitual durante el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, al sufrir un calambre en el minuto 81 del encuentro.

La acción obligó a detener momentáneamente el compromiso mientras el colegiado recibía asistencia para recuperarse y poder continuar con el desarrollo del partido. Tras unos instantes, Valenzuela logró reincorporarse y siguió dirigiendo el encuentro hasta el pitazo final.

El incidente llamó la atención debido a que es la primera vez en esta edición de la Copa del Mundo que un árbitro presenta una molestia física de este tipo durante un partido.

El desgaste físico de los árbitros en un Mundial es comparable al de los futbolistas, ya que deben recorrer varios kilómetros durante los 90 minutos para mantenerse cerca de cada jugada y tomar decisiones con la mejor ubicación posible.

Pese al contratiempo, Jesús Valenzuela completó el encuentro sin necesidad de ser reemplazado, cerrando su actuación en el compromiso que definió el tercer lugar del Mundial 2026.

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