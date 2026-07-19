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Mundial 2026

Red Uno vivió desde Times Square el multitudinario banderazo a la Scaloneta

Miles de aficionados de la Albiceleste realizaron un banderazo en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York para alentar a la selección argentina previo al duelo decisivo ante España. 

Martin Suarez Vargas

18/07/2026 21:19

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Miles de hinchas argentinos se reunieron este sábado en Times Square, en Nueva York, para realizar un multitudinario banderazo en apoyo a la selección argentina antes de la gran final del Mundial 2026 frente a España.

Con banderas, camisetas y cánticos, los aficionados de la Albiceleste llenaron uno de los puntos más reconocidos de la ciudad estadounidense, convirtiendo el lugar en una fiesta celeste y blanca a pocas horas del partido por el título mundial.

La pasión de los hinchas argentinos se hizo sentir en las calles de Nueva York, donde los seguidores de la Scaloneta expresaron su confianza y entusiasmo antes del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Argentina se medirá ante España este domingo desde las 15:00 (hora de Bolivia) en la final de la Copa del Mundo 2026, un partido que será transmitido por Red Uno de Bolivia y sus plataformas digitales, incluyendo su señal web, TikTok y YouTube.

La expectativa crece entre los aficionados de ambos países, que esperan con emoción el duelo definitivo por la gloria mundialista.

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