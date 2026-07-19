Argentina pudo entrenar, pero España tuvo que abandonar el césped

Una fuerte tormenta eléctrica alteró la preparación de España a pocas horas de disputar la final del Mundial 2026 contra Argentina.

La selección dirigida por Luis de la Fuente tenía previsto realizar su último entrenamiento en el Melanie Lane Training Ground, en Nueva Jersey, pero las condiciones meteorológicas obligaron inicialmente a retrasar y posteriormente a cancelar el trabajo sobre el césped.

La decisión fue adoptada siguiendo los protocolos de seguridad establecidos en Estados Unidos ante la presencia de tormentas eléctricas.

ESPAÑA CAMBIÓ EL CÉSPED POR EL GIMNASIO

La suspensión no significó que los jugadores españoles permanecieran completamente inactivos.

La Real Federación Española de Fútbol informó que el plantel realizó una sesión de activación dentro de las instalaciones cubiertas del complejo, evitando exponer a los futbolistas y al cuerpo técnico a posibles descargas eléctricas.

“El entrenamiento se ha suspendido siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos”, comunicó la Federación.

La práctica era especialmente importante porque representaba la última oportunidad para ajustar movimientos tácticos, jugadas preparadas y posibles variantes antes del encuentro decisivo.

Sin embargo, la seguridad de los integrantes de la delegación tuvo prioridad sobre la planificación deportiva.

ARGENTINA ESPERÓ 45 MINUTOS

La tormenta también afectó el entrenamiento de Argentina, programado en Morristown, Nueva Jersey.

El equipo de Lionel Scaloni tuvo que retrasar aproximadamente 45 minutos el comienzo de su sesión. Cuando las condiciones mejoraron y las autoridades autorizaron la actividad, los futbolistas argentinos pudieron ingresar al campo y realizar trabajos con pelota.

De esta manera, ambas selecciones debieron modificar su planificación:

España: suspendió el entrenamiento al aire libre y trabajó bajo techo.

Argentina: retrasó la práctica, pero posteriormente pudo completar los movimientos sobre el césped.

¿AFECTARÁ LA PREPARACIÓN DE ESPAÑA?

La cancelación impidió que Luis de la Fuente desarrollara en el campo la última sesión prevista antes de la final.

No obstante, España ya había realizado gran parte de su preparación táctica durante las jornadas anteriores. El cuerpo técnico pudo complementar el trabajo con ejercicios físicos bajo techo, análisis de video y explicaciones estratégicas.

Por el momento, no existe información que indique que la suspensión haya provocado problemas físicos o cambios en la posible alineación española.

Tampoco se informó que las condiciones meteorológicas pongan en riesgo la realización de la final.

DE LA FUENTE RECHAZÓ QUE ARGENTINA TENGA UN “JUEGO SUCIO”

Antes del contratiempo meteorológico, Luis de la Fuente participó en la conferencia de prensa organizada por la FIFA y fue consultado sobre las críticas que describen a Argentina como un equipo de “juego sucio”.

El seleccionador español rechazó esa interpretación.

“No se me ocurriría pensar eso, por favor”.

De la Fuente aseguró que respeta las opiniones externas, pero destacó su admiración por el seleccionado argentino, sus recientes títulos y el trabajo realizado por Lionel Scaloni, con quien mantiene una relación de amistad.

El entrenador también recordó que Argentina llega respaldada por sus conquistas recientes y por la experiencia acumulada en encuentros decisivos.

RESPETO POR SCALONI Y LA ALBICELESTE

De la Fuente señaló que admira a una selección que viene de conquistar la Copa del Mundo, la Finalissima y dos ediciones consecutivas de la Copa América.

También elogió a Scaloni y anticipó una final entre dos equipos con estilos reconocibles y capacidad para controlar diferentes momentos del partido.

Para el entrenador español, la clave estará en dominar las situaciones que se produzcan durante el encuentro sin renunciar a la identidad futbolística de su equipo.

“El que mejor domine las situaciones estará más cerca de ganar”.

España intentará controlar la posesión, presionar después de perder la pelota y utilizar la velocidad de sus atacantes. Argentina buscará responder con su experiencia, intensidad y capacidad para aprovechar los espacios.

LA FINAL SIGUE EN PIE

España y Argentina disputarán el título este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

El encuentro comenzará a las 15:00 en Bolivia, la misma hora de la costa este de Estados Unidos. Será la primera final mundialista entre ambas selecciones.

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