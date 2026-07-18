Inglaterra hizo historia este sábado al derrotar 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 y conquistar por primera vez la medalla de bronce en una Copa del Mundo.

El conjunto inglés protagonizó una primera parte arrolladora y se fue al descanso con una ventaja de 4-0 gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa y un doblete de Bukayo Saka.

Sin embargo, Francia reaccionó en el segundo tiempo y convirtió el encuentro en un auténtico espectáculo. Kylian Mbappé marcó dos goles y Bradley Barcola también se hizo presente en el marcador para acercar a los franceses. Cuando el partido entró en su recta final, Saka completó su triplete desde el punto penal para ampliar la diferencia, aunque Francia volvió a descontar y dejó el definitivo 6-4.

Con este resultado, Inglaterra rompe una deuda histórica en los Mundiales. Antes de esta edición, había disputado dos encuentros por el tercer puesto y había caído en ambos: ante Italia en 1990 y frente a Bélgica en 2018. Esta vez, el equipo inglés consiguió imponerse y sumar por primera vez el bronce mundialista.

Aunque no alcanzó la final, Inglaterra cerró su participación con un triunfo histórico que le permitió subir al podio por segunda vez en una Copa del Mundo, después del título conquistado en 1966.

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