¿Argentina o España? Una supercomputadora anticipa al campeón del Mundial

A menos de 24 horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, los modelos de inteligencia artificial también entraron en escena con sus predicciones sobre quién tiene más posibilidades de conquistar el título.

Una supercomputadora que realiza cientos de miles de simulaciones utilizando estadísticas de rendimiento, resultados previos y diversos indicadores futbolísticos otorga a Argentina un 60,02% de probabilidades de coronarse campeona del mundo, frente al 39,98% que le asigna a España.

El mismo análisis considera poco probable que la final se resuelva desde el punto penal, al calcular apenas un 12,5% de opciones de que el encuentro llegue a una definición por penales.

Sin embargo, otro reconocido modelo de análisis estadístico ofrece una proyección distinta. Tras evaluar variables como el desempeño ofensivo y defensivo de ambas selecciones, además del nivel de los rivales enfrentados durante el torneo, sitúa a España como favorita con un 56,05% de probabilidades, mientras que Argentina aparece con un 43,95%.

La evolución de las proyecciones también refleja el crecimiento de la Albiceleste durante la Copa del Mundo. Antes del inicio del torneo sus opciones de ser campeona rondaban el 10%, pero ese porcentaje fue aumentando a medida que avanzó en la competición hasta alcanzar el 60,02% tras clasificar a la final.

Aunque las simulaciones ofrecen una referencia basada en datos y probabilidades, la última palabra la tendrán los jugadores cuando Argentina y España disputen este domingo la final del Mundial 2026.

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