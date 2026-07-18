España va por su segunda estrella tras superar un camino de gigantes

España afrontará la gran final de la Copa del Mundo con la confianza de haber recorrido uno de los caminos más exigentes del torneo. La "Roja" fue creciendo partido a partido y superó rivales cada vez más fuertes hasta instalarse en la definición del campeonato.

En la fase de grupos, el conjunto español debutó con un empate sin goles frente a Cabo Verde (64.º del ranking FIFA). Luego reaccionó con una contundente goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita (58.º) y aseguró su clasificación con una ajustada victoria por 1-0 frente a Uruguay, ubicada en el puesto 20 del mundo.

En la fase eliminatoria mantuvo su solidez. En dieciseisavos de final derrotó con autoridad por 3-0 a Austria (23.º del ranking FIFA), mostrando un nivel que lo consolidó como uno de los candidatos al título.

Los desafíos aumentaron en las siguientes rondas. En octavos de final eliminó a Portugal (7.º del ranking FIFA) gracias a un agónico gol, mientras que en cuartos de final superó por 2-1 a Bélgica (8.º).

La confirmación de su gran momento llegó en semifinales, donde firmó una de sus mejores actuaciones al vencer por 2-0 a Francia, tercera mejor selección del mundo, resultado que le permitió asegurar su presencia en la gran final.

España llega al partido decisivo tras eliminar a tres selecciones ubicadas entre las diez mejores del ranking FIFA, un recorrido que respalda su candidatura para conquistar su segunda estrella mundial frente a la Argentina.

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