Kylian Mbappé quedó en el centro de la escena durante la derrota de Francia ante Inglaterra por 6-4 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El delantero francés mostró gestos de sorpresa e incredulidad al observar cómo el equipo inglés tomaba una ventaja inesperada de cuatro goles antes del descanso.

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Las cámaras captaron la reacción del atacante del Real Madrid, quien pasó del asombro a la frustración mientras su selección intentaba encontrar respuestas ante el dominio inglés. Incluso tras el segundo gol de Inglaterra, marcado de cabeza por Ezri Konsa, Mbappé dejó ver una sonrisa sarcástica antes de volver al centro del campo.

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Francia reaccionó en la segunda mitad y logró acercarse en el marcador, alimentando la ilusión de una remontada, pero Inglaterra resistió el intento francés y volvió a golpear en los momentos clave. La aparición de Jude Bellingham en el tramo final terminó siendo determinante para ampliar la diferencia.

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El resultado final de 6-4 convirtió al partido en uno de los más emocionantes del Mundial 2026, pero también dejó una imagen inolvidable: la expresión de Mbappé, sorprendido por un inicio arrollador de Inglaterra que marcó el rumbo de una noche llena de goles.

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