No era el partido que imaginaban disputar cuando comenzó la Copa del Mundo, pero sí uno que definirá quién se marcha con una recompensa. Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami para disputar el tercer lugar del Mundial de la FIFA 2026, en un choque que promete intensidad entre dos de las selecciones más poderosas de Europa.

Los franceses llegan golpeados tras caer 2-0 frente a España en las semifinales, mientras que Inglaterra dejó escapar el boleto a la final al perder 2-1 ante Argentina en un encuentro que se definió en los minutos finales.

Aunque la medalla de bronce está en juego, el ambiente previo refleja sentimientos encontrados. El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, fue contundente al reconocer que "ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los franceses quiere disputar este partido". Del otro lado, Didier Deschamps apeló al orgullo de vestir la camiseta nacional: "No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta".

Más allá de las declaraciones, el encuentro reunirá a figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Harry Kane, quienes buscarán despedirse del torneo con una victoria que alivie la decepción de no haber alcanzado la final.

La historia también añade un ingrediente especial. Francia e Inglaterra se han enfrentado en tres ocasiones en los Mundiales. Los ingleses dominaron los dos primeros cruces, con triunfos por 2-0 en 1966 y 3-1 en 1982. Sin embargo, la selección francesa se cobró revancha en los cuartos de final de Qatar 2022 al imponerse 2-1 y avanzar hacia las semifinales.

El balón rodará a las 17:00 (hora de Bolivia) y, aunque el título ya no está en disputa, el orgullo, el prestigio y un lugar en el podio mundialista serán suficientes para convertir este enfrentamiento en uno de los grandes atractivos del cierre de la Copa del Mundo.

Mira la programación en Red Uno Play