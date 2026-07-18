Scaloni: “La selección argentina juega por su gente”

“La selección argentina juega por su gente, por su país y por su familia”, afirmó el director técnico Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa previa a la final del Mundial ante España.

El entrenador argentino sostuvo que la emoción del plantel y del cuerpo técnico se mantiene intacta porque sienten el respaldo de los hinchas en cada partido.

“Ves a tu gente de la manera que festeja, la manera en que está feliz. Eso te llega y es imposible que no te toque el corazón”, expresó.

La unión como valor principal

Scaloni remarcó que uno de los mayores logros del proceso fue recuperar la identificación de la gente con la selección.

El técnico destacó que la camiseta argentina logró unir a hinchas de distintos clubes.

“Que un hincha de Newell’s se abrace con uno de Central, uno de Boca con uno de River, ese es el valor más grande que podemos tener”, señaló.

Argentina llega bien a la final

Sobre el presente futbolístico del equipo, Scaloni aseguró que Argentina llega en buenas condiciones al partido decisivo, aunque reconoció que siempre hay aspectos por mejorar.

“El equipo está bien y jugamos contra un gran rival. Intentaremos ganar la final”, sostuvo.

También recordó que Argentina es una selección conocida por sus rivales, por lo que valoró aún más haber llegado a esta instancia.

Una final con protagonismo de la pelota

El entrenador argentino también se refirió a España y señaló que ambos equipos tienen similitudes futbolísticas, especialmente por la intención de jugar a través del balón.

“Los dos, con algunos matices, intentamos hacernos fuertes con la pelota”, explicó.

Scaloni dijo que espera una final atractiva para el público y un buen espectáculo futbolístico.

Último entrenamiento antes del partido

Consultado por el lateral derecho, donde alternaron Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el DT indicó que evaluará a los jugadores en el último entrenamiento.

Argentina y España cerrarán este sábado su preparación para disputar la final este domingo.

La transmisión será por Red Uno de Bolivia, con la previa desde las 13:00 y el partido desde las 15:00.

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