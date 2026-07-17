Final Mundial 2026: especialistas alertan por mala calidad del aire y calor en Nueva York

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se prepara bajo la atención de las autoridades y especialistas por la calidad del aire en la zona de Nueva York-Nueva Jersey, donde se disputará el encuentro.

De acuerdo con el diario británico The Mirror, un experto en salud respiratoria advirtió que el humo proveniente de los incendios forestales en Canadá podría representar un riesgo para jugadores y aficionados si las condiciones no mejoran antes del domingo.

El doctor Vin Gupta, neumólogo y miembro de la junta directiva de la Asociación Estadounidense del Pulmón, señaló que la combinación entre la contaminación del aire y las altas temperaturas podría convertirse en un factor de preocupación durante el partido.

“No solo la calidad del aire puede ser mala, sino que además hace calor, y eso puede provocar un estrés extremo en el corazón”, explicó el especialista, quien calificó esta combinación como un desafío importante para el cuerpo humano.

Ante este escenario, el experto recomendó que las personas con problemas respiratorios o sistemas inmunitarios debilitados tomen precauciones y consideren evitar la exposición prolongada en las gradas si la calidad del aire continúa afectada.

Sin embargo, otros especialistas pidieron mantener la calma y aseguraron que las condiciones podrían mejorar antes de la final. El meteorólogo de AccuWeather, Alex DaSilva, explicó que la llegada de lluvias y un frente frío durante el fin de semana ayudarían a dispersar parte del humo.

Mientras tanto, los organizadores continúan con los preparativos para la gran final del Mundial 2026, donde Argentina y España se enfrentarán por el título en Nueva York-Nueva Jersey, con la expectativa de que el clima permita que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

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