¿La Estatua de la Libertad se viste de Argentina y España en la previa de la final del Mundial?

La Estatua de la Libertad sorprendió a todos en redes sociales al aparecer con un look totalmente mundialista. Un video muestra al famoso monumento de Nueva York luciendo una enorme camiseta dividida entre Argentina y España, los dos equipos que se enfrentarán por el título.

La camiseta combina el celeste y blanco de la “Albiceleste” con el rojo y amarillo de “La Roja”. Además, en vez de su tradicional antorcha, la estatua aparece sosteniendo una réplica de la Copa del Mundo, como si ya estuviera lista para la gran final.

Las imágenes no fueron confirmadas como reales y varios usuarios señalan que podrían haber sido creadas con inteligencia artificial, una herramienta que cada vez sorprende más con montajes que parecen fotografías verdaderas.

Más allá de la duda, la imagen se convirtió en parte de la fiebre mundialista que se vive en Nueva York, una ciudad que se prepara para recibir a hinchas de ambos países.

La pasión por el fútbol también llegó a lugares emblemáticos como Rockefeller Plaza, donde fue instalada una réplica del trofeo mundialista hecha con piezas de Lego y de más de 8 metros de altura.

Además, se habilitó un Fan Fest con pantallas gigantes para que los aficionados disfruten de la previa. En Times Square, los hinchas argentinos también coparon las calles para celebrar la clasificación a la final tras dejar en el camino a Inglaterra.

Mira la programación en Red Uno Play