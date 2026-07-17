¡Atención! FIFA revela cuánto dinero generaron los cracks del Mundial para sus clubes formadores

Los traspasos de 530 jugadores del Mundial han generado 221 millones de dólares (unos 193 millones de euros) en indemnizaciones por formación a lo largo de sus carreras y los clubes de todo el mundo han recibido una cantidad que roza los 1.000 millones$ (unos 875) por este concepto, desde la creación de Cámara de Compensación de FIFA en noviembre de 2022.

Según informó la FIFA este viernes, este importe ha beneficiado a clubes vinculados a jugadores de 46 de las 48 selecciones que han competido en el Mundial, entre ellos los de las finalistas, España y Argentina, que cuentan con 20 futbolistas cuyos traspasos han generado indemnizaciones.

Diez jugadores generaron un total de 34,3 millones en concepto de indemnizaciones para los clubes donde se formaron: Neymar (Brasil), João Félix (Portugal), Manuel Ugarte (Uruguay), Enzo Fernández (Argentina), Kai Havertz (Alemania), Moisés Caicedo (Ecuador), Michael Olise (Francia), Min-jae Kim (República de Corea), Malik Tillman (Estados Unidos) y Viktor Gyökeres (Suecia).

El hecho de que estos diez futbolistas representen a diez selecciones diferentes subraya "el carácter universal del sistema", según la FIFA, que destacó las cantidades percibidas por los clubes desde el lanzamiento de la Cámara de Compensación ("Clearing House"), afincada en París.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que estas cifras muestran "la labor que desempeña la 'Clearing House' en el fortalecimiento del sistema de desarrollo futbolístico, pues garantiza que los clubes reciban la recompensa económica que se merecen por haber formado a las futuras generaciones de futbolistas".

"Ahora que las actividades de traspasos están creciendo en el mundo, la FIFA Clearing House sigue siendo una de las piedras angulares del compromiso que mantiene la FIFA con la mejora de la transparencia financiera, la consolidación de la confianza en el sistema internacional de traspasos y la recompensa de las inversiones en el desarrollo de los juveniles efectuadas en todo el fútbol", afirmó.

Chequia, Colombia y Ecuador al frente

En un comunicado, la FIFA detalló que 20 de los 26 integrantes de Croacia en este Mundial han generado indemnizaciones por formación, y que Colombia y Ecuador le siguen de cerca, con 19 y 18 jugadores, respectivamente, delante de Costa de Marfil (17), Japón, Suiza y Países Bajos, con 16 cada una.

Los traspasos de jugadores de Países Bajos convocados para este Mundial han reportado 16.5 millones$ y otros cinco miembros de la UEFA, Portugal, Francia, Bélgica, Croacia y Alemania, tres de la CONMEBOL, Argentina, Uruguay y Brasil, y uno de la CAF, Senegal, figuran en las diez primeras posiciones.

De media, el 63 % de las indemnizaciones por formación que han generado los jugadores participantes en el Mundial benefician a clubes de sus respectivos países de origen, aunque el promedio difiere enormemente entre federaciones.

Los clubes de Chequia recibieron el 92,4 % de las indemnizaciones por formación generadas por su selección nacional, delante de los de Argentina con el 89,8 % y Alemania con el 88,6 %.

Sin embargo, las indemnizaciones por formación generadas por jugadores de selecciones como Senegal (15,3 %), Argelia (14,0 %) y Estados Unidos (11,5 %) han beneficiado principalmente a clubes de otras federaciones.

La FIFA apuntó que los participantes en el Mundial sólo son una parte de todo el sistema, ya que las transferencias de 10.422 jugadores que no disputan la competición han originado en este mismo concepto 768 millones$.

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