Final del Mundial: ¿a qué hora ver la clausura y el show de medio tiempo en Bolivia?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a su fin este domingo con la esperada final entre España y Argentina, un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo y que estará acompañado por un despliegue de entretenimiento sin precedentes.

Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA incorporará un show de medio tiempo durante la final, inspirado en el formato del Super Bowl, además de una ceremonia de clausura previa al encuentro.

En Bolivia la transmisión de la ceremonia de clausura comenzará a las 13:30, mientras que el partido entre España y Argentina está programado para las 15:00.

Si el desarrollo del encuentro sigue los tiempos previstos, el espectáculo de medio tiempo comenzará aproximadamente a las 16:00 en Bolivia y tendrá una duración de 17 minutos, incluyendo el montaje y desmontaje del escenario.

La ceremonia de clausura contará con la participación de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise. En tanto, el show del entretiempo reunirá a artistas de talla mundial como BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay, además del director Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Nueva York y el coro PS22 Chorus.

Horarios para Bolivia:

13:30 | Ceremonia de clausura.

15:00 | Inicio de la final España vs. Argentina.

16:00 (aproximadamente) | Show de medio tiempo.

17:00 a 17:15 (aproximadamente) | Segundo tiempo del partido.

Con este innovador formato, la FIFA busca convertir la final del Mundial 2026 en un espectáculo deportivo y musical sin precedentes, marcando un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo.

Mira la programación en Red Uno Play