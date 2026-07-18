¡Siete de siete! El camino perfecto de Argentina hacia la final

La selección de Argentina está a un paso de hacer historia nuevamente. La vigente campeona del mundo disputará la gran final con la posibilidad de conquistar su cuarta estrella, luego de una campaña marcada por un rendimiento sólido y triunfos frente a grandes rivales.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó su participación con una fase de grupos perfecta. Debutó con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, selección ubicada en el puesto 29 del ranking FIFA. Posteriormente venció 2-0 a Austria, ubicada en la casilla 23, y cerró la primera fase con un triunfo por 3-1 frente a Jordania, ubicada en el puesto 73, para avanzar con puntaje ideal.

En la etapa de eliminación directa el nivel de exigencia fue aumentando. En los dieciseisavos de final, Argentina necesitó del tiempo suplementario para imponerse por 3-2 a Cabo Verde, selección ubicada en el puesto 64 del ranking mundial.

En octavos volvió a sufrir, pero logró derrotar por el mismo marcador, 3-2, a Egipto, ubicado en el puesto 24 del ranking FIFA, manteniendo vivo el sueño de revalidar el título.

Los cuartos de final representaron una muestra de autoridad para la Albiceleste, que venció por 3-1 a Suiza, selección ubicada en el puesto 14 del mundo, asegurando su presencia entre los cuatro mejores del torneo.

La prueba más exigente llegó en semifinales. Argentina derrotó por 2-1 a Inglaterra, cuarta selección del ranking FIFA, resultado que le permitió sellar su clasificación a una nueva final mundialista.

Ahora, la Albiceleste afrontará el desafío más importante del torneo: defender la corona conquistada en la anterior edición y buscar la cuarta estrella frente a la selección Española.

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