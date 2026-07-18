Mientras Lionel Scaloni y Luis de la Fuente preparan sus estrategias para la final, las cartas también entregaron su propio pronóstico.

La tarotista salteña Marcela López, conocida en redes sociales como la “Bruja del Camino”, realizó una nueva lectura antes del enfrentamiento entre Argentina y España y anticipó una definición cargada de tensión, incertidumbre y emociones hasta los minutos finales.

La especialista ganó notoriedad durante el Mundial después de que medios y seguidores le atribuyeran aciertos en sus pronósticos sobre los encuentros de Argentina ante Egipto y Suiza. También había proyectado una clasificación favorable antes de la semifinal frente a Inglaterra.

Sin embargo, las predicciones basadas en el tarot carecen de respaldo científico y deben entenderse como interpretaciones simbólicas o contenido de entretenimiento, no como certezas sobre el resultado deportivo.

LAS CARTAS FAVORECEN A ARGENTINA

Según la interpretación de la “Bruja del Camino”, la energía general de la final muestra a una Argentina sólida, unida y capaz de sobreponerse a los obstáculos que plantee España.

La lectura anticipa un encuentro muy disputado, con cambios inesperados y pasajes en los que el desarrollo podría resultar confuso para ambos seleccionados. A pesar de esas dificultades, la tendencia final sería favorable para la Albiceleste y estaría asociada con el éxito y el reconocimiento.

“La energía muestra una Argentina sólida, unida y con capacidad para superar los desafíos”, sostuvo la tarotista.

La especialista no ofreció un resultado exacto, pero señaló que la diferencia sería mínima y que el desenlace podría mantenerse abierto hasta la recta final.

Foto EFE

¿CUÁNTOS GOLES MARCARÍA ARGENTINA?

La lectura indica que Argentina tendría posibilidades de convertir entre uno y dos goles.

La tarotista identificó dos franjas del encuentro en las que, según sus cartas, existiría una mayor energía ofensiva:

Entre los minutos 28 y 35 del primer tiempo.

del primer tiempo. Entre los minutos 67 y 79 del segundo tiempo.

El segundo periodo fue señalado como el momento de mayor fuerza simbólica para una anotación capaz de inclinar la final.

No obstante, estas franjas representan únicamente la interpretación de la especialista y no están sustentadas en modelos estadísticos ni análisis futbolísticos.

JULIÁN Y LAUTARO APARECEN COMO FIGURAS

La tirada también habría favorecido a futbolistas ofensivos o mediocampistas con capacidad para ingresar al área.

Entre los nombres propios mencionados aparecen Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes tendrían las mayores posibilidades de marcar según la lectura. Otro volante con llegada también podría desempeñar un papel decisivo.

La presencia de ambos delanteros en la predicción abre además una incógnita sobre las decisiones de Scaloni, ya que Julián aparece con mayores opciones de comenzar como titular, mientras Lautaro podría convertirse en una alternativa durante el desarrollo del encuentro.

¿HABRÁ ALARGUE?

La “Bruja del Camino” no descartó que la final pueda continuar después de los 90 minutos.

Las cartas describen un enfrentamiento equilibrado y definido por pequeños detalles, aunque la tendencia principal apunta a una resolución favorable para Argentina por un margen estrecho antes de llegar al tiempo suplementario.

Si el marcador termina empatado durante el tiempo reglamentario, se disputarán dos periodos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad continúa, el campeón será definido mediante una tanda de penales.

UNA RACHA QUE GENERÓ EXPECTATIVA

Marcela López incrementó su popularidad después de anticipar que Argentina podía revertir una situación adversa ante Egipto y continuar avanzando en la competencia.

Posteriormente, medios argentinos destacaron coincidencias entre sus lecturas y lo ocurrido frente a Suiza e Inglaterra. Esa racha provocó que miles de aficionados comenzaran a seguir sus publicaciones antes de cada encuentro de la Selección.

Aun así, no existe una verificación independiente y sistemática que permita afirmar que acertó cada resultado, minuto o situación pronosticada durante todo el Mundial.

LAS CARTAS HABLARON, PERO DECIDE LA PELOTA

Argentina buscará conquistar su cuarta estrella y defender el campeonato obtenido en 2022.

España, por su parte, intentará sumar su segundo título mundial después de la consagración conseguida en Sudáfrica 2010.

La lectura de la “Bruja del Camino” favorece a los dirigidos por Lionel Scaloni, pero el resultado dependerá exclusivamente de lo que hagan los protagonistas dentro del campo.

Las cartas ya entregaron su veredicto. Ahora será la pelota la que tenga la última palabra.

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