Unos 16.000 argentinos no podrán ingresar al estadio para ver la gran final del Mundial; conozca las razones

La ilusión de miles de hinchas por presenciar la histórica final del Mundial 2026 entre Argentina y España este próximo 19 de julio se derrumba para un grupo en particular. Alrededor de 16.000 argentinos se quedarán fuera de los estadios en Estados Unidos, México y Canadá.

La razón detrás de esta drástica exclusión no tiene que ver con disturbios, derecho de admisión por violencia o problemas de visado, sino con una estricta medida civil: son deudores de cuota alimentaria.

El cruce de datos que frena a los morosos en la puerta

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso sin precedentes al compartir con los organizadores del torneo el Registro Público de Alimentantes Morosos, según informa el portal El Tiempo.

El sistema de control funcionará de manera automática:

Al llegar a los accesos de los estadios mundialistas, los asistentes deberán presentar su documentación de identidad y su entrada.

El sistema tecnológico de la organización cruzará la información en tiempo real con la base de datos argentina.

Si el hincha figura como deudor de la cuota alimentaria de sus hijos, el sistema bloqueará su ingreso de inmediato, perdiendo la oportunidad de presenciar el encuentro.

"Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha", afirmó Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De una norma local a una sanción internacional

Esta medida no es completamente nueva, pero sí es la primera vez que se aplica a escala global en el evento deportivo más importante del planeta.

Desde marzo de 2025, en Buenos Aires ya se prohibía el acceso de deudores alimentarios a espectáculos masivos y estadios locales. Con la final del Mundial en puerta, las autoridades decidieron trascender las fronteras para asegurar que la evasión de las responsabilidades parentales tenga consecuencias reales, incluso fuera del país.

Además del bloqueo en espectáculos, en diversas jurisdicciones de Argentina ya se aplican otras sanciones a los morosos, tales como la imposibilidad de renovar la licencia de conducir, abrir cuentas bancarias o realizar trámites notariales clave.

Una problemática estructural de gran alcance

La decisión del Gobierno busca visibilizar y combatir un problema social que afecta profundamente a la infancia en el país:

Siete de cada diez: Según datos de UNICEF , aproximadamente el 70% de los padres obligados a pagar una cuota alimentaria en Argentina no lo hace o lo hace de manera irregular.

Violencia económica: El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advierte que este incumplimiento sistemático representa una forma de violencia económica, ya que recarga de manera desproporcionada e injusta a las madres, quienes deben asumir solas la manutención, salud y educación de los menores.

Con esta histórica medida de control en la final del Mundial 2026, el Estado argentino busca enviar un mensaje contundente: el bienestar de los hijos no es opcional, y el incumplimiento de las obligaciones familiares tiene consecuencias directas que van mucho más allá de los tribunales de justicia.

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