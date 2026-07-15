La previa más divertida: los memes más virales antes del duelo entre Argentina vs. Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse también en las redes sociales. En las horas previas al encuentro, miles de hinchas argentinos compartieron memes, bromas y cábalas para expresar la expectativa y los nervios por el partido que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Las publicaciones combinaron humor, referencias históricas y mensajes de aliento a la Selección, convirtiéndose en tendencia antes del pitazo inicial.

Los memes más virales antes del duelo entre Argentina vs. Inglaterra. Foto: RR.SS.

Entre los contenidos más compartidos destacó la frase "Te invito a mi cuarto infarto", que resume con humor la tensión que genera un partido de esta magnitud.

También se viralizaron imágenes con la frase "Padre cielo que estás en lo nuestro", una adaptación futbolera de una oración, y una fotografía del actor Guillermo Francella con el mensaje: "Yo estoy listo para el infarto hoy".

Los memes más virales antes del duelo entre Argentina vs. Inglaterra. Foto: RR.SS.

Recuerdos y cábalas

La previa también estuvo marcada por referencias a Lionel Messi, al entrenador Lionel Scaloni y al histórico gol de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, uno de los momentos más recordados por los aficionados.

Los memes más virales antes del duelo entre Argentina vs. Inglaterra. Foto: RR.SS.

A las publicaciones se sumaron las tradicionales cábalas. Entre ellas, imágenes de Mirtha Legrand, utilizadas por algunos hinchas como símbolo de buena suerte para la Selección.

La previa se vive dentro y fuera de la cancha

Con un lugar en la final en juego, la expectativa de los aficionados también se refleja en el mundo digital. Los memes se convirtieron en la forma de canalizar la ansiedad y acompañar a la Albiceleste en la antesala de uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Los memes más virales antes del duelo entre Argentina vs. Inglaterra. Foto: RR.SS.

Los memes más virales antes del duelo entre Argentina vs. Inglaterra. Foto: RR.SS.

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