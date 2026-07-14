¿Le gustaría que su nombre viaje al espacio? La NASA lo hace posible

La NASA habilitó una campaña para que personas de todo el mundo puedan enviar simbólicamente su nombre al espacio a bordo del telescopio espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto para finales de agosto de 2026. Los nombres serán almacenados en una tarjeta de memoria que viajará junto al observatorio hasta el punto de Lagrange 2 (L2), ubicado a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

La iniciativa busca acercar al público a una de las misiones científicas más importantes de la NASA y continúa una tradición iniciada con proyectos como el Disco de Oro de las sondas Voyager y las campañas de participación ciudadana de las misiones Artemis. El telescopio Nancy Grace Roman estudiará el universo en infrarrojo, investigará la materia y energía oscuras, además de buscar y caracterizar exoplanetas.

Las personas interesadas pueden registrar gratuitamente su nombre a través del siguiente enlace oficial de la NASA:

Registro oficial "Send Your Name with Nancy Grace Roman"

La convocatoria permanecerá abierta hasta la fecha establecida por la agencia espacial y permitirá que millones de personas dejen una huella simbólica en una misión que explorará algunos de los mayores misterios del universo.

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