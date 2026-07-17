¿Aliens en EE.UU.? J.D. Vance frena las teorías de conspiración con una tajante dosis de realismo digital

El debate sobre la vida extraterrestre y los presuntos secretos del Pentágono volvió a encenderse. Sin embargo, esta vez la respuesta llegó desde la mismísima cúpula del poder en Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, abordó sin rodeos las persistentes teorías que aseguran que el Gobierno estadounidense oculta restos biológicos de alienígenas.

Durante su participación en el popular podcast del presentador Joe Rogan, Vance se mostró sumamente escéptico frente a estas versiones. Lejos de apelar a argumentos científicos o de seguridad nacional, el vicepresidente utilizó una lógica aplastante y muy propia de nuestra era: la total incapacidad del Estado para contener una filtración en tiempos de teléfonos inteligentes.

"Si tuviéramos restos de extraterrestres bajo la custodia del Gobierno estadounidense, no hay forma de que eso no se hubiera filtrado de alguna manera", afirmó Vance de manera categórica.

El fin de los secretos en la era del smartphone

Para el número dos de la Casa Blanca, el verdadero problema de estas teorías conspirativas no radica en si el Gobierno querría ocultar un hallazgo de tal magnitud, sino en si realmente podría hacerlo hoy en día.

Vance explicó que, a diferencia de mediados del siglo XX —época dorada de los avistamientos de ovnis y del mito de Roswell—, la tecnología actual hace que el control de la información sea prácticamente imposible.

El pasado analógico: "Me parece plausible que se pudiera ocultar algo así en una época en la que tenías que usar una cámara gigante para tomar una foto", reconoció el funcionario.

El presente digital: En contraste, Vance subrayó que hoy en día cualquier persona lleva en su bolsillo dispositivos diminutos y de alta resolución capaces de registrarlo todo en segundos, haciendo inviable el secretismo a largo plazo.

Escepticismo sobre la "competencia" estatal

El vicepresidente también dejó entrever un toque de ironía respecto a la eficiencia burocrática de su propio país. Aunque admitió que los gobiernos de todo el mundo han sido capaces de realizar "muchas cosas descabelladas" a lo largo de la historia, dudó abiertamente de la competencia técnica e institucional necesaria para mantener el secreto mejor guardado de la humanidad bajo siete llaves en pleno siglo XXI.

Con estas declaraciones, el Gobierno estadounidense intenta poner paños fríos a un fenómeno que sigue sumando millones de seguidores atentos a cualquier señal del espacio exterior.

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