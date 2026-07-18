Belleza, historia y tradición se encontraron este sábado en el corazón de Santa Cruz de la Sierra.

Como parte de la agenda previa al Miss Bolivia 2026, las candidatas recorrieron durante la mañana algunos de los principales atractivos turísticos y culturales de la capital cruceña, compartiendo con la población y promocionando la riqueza del departamento.

Las representantes caminaron por la plaza principal 24 de Septiembre, visitaron el Museo Altillo Beni y llegaron hasta los pies del monumento al Cristo Redentor, donde aprovecharon para tomarse fotografías y enviar saludos a sus respectivos departamentos.

SANTA CRUZ LAS RECIBIÓ CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Con sus bandas departamentales y una actitud alegre, las candidatas llamaron la atención de ciudadanos y visitantes que circulaban por el centro histórico.

Una de las participantes, representante de Illimani, saludó desde la plaza principal y destacó la emoción de continuar su camino rumbo a la corona nacional.

“Nos encontramos en la plaza 24 de Septiembre, aquí en Santa Cruz, rumbo al Miss Bolivia 2026”, expresó.

Otra candidata agradeció el cariño recibido durante el recorrido e invitó a la población a conocer los espacios turísticos, naturales y gastronómicos que rodean la histórica plaza cruceña.

La visita permitió que las reinas compartieran con la población, conocieran parte de la identidad local y generaran contenido para promocionar Santa Cruz desde sus plataformas digitales.

REINAS QUE PROMOCIONAN LA RIQUEZA DEL PAÍS

Las candidatas coincidieron en que su participación en el certamen no se limita a las pasarelas y las pruebas de belleza.

También destacaron su papel como representantes de la cultura, las tradiciones y los atractivos turísticos de Bolivia.

“Es muy importante que nosotras, como candidatas, visitemos los lugares turísticos para promocionar la belleza y la riqueza que existen en nuestro país”, manifestó una de las concursantes.

La representante de Oruro también expresó su alegría por conocer Santa Cruz e invitó a sus seguidores a recorrer la plaza 24 de Septiembre y otros lugares históricos de la ciudad.

Las actividades forman parte de la concentración oficial del Miss Bolivia 2026, cuya gala final está programada para el sábado 25 de julio en Santa Cruz de la Sierra.

LA BELLEZA SE TRASLADA A PORONGO

Después del recorrido por la capital cruceña, las candidatas continuarán su agenda en el municipio de Porongo.

Allí conocerán sus atractivos, compartirán con la población y participarán en uno de los eventos más esperados de la competencia: la elección del mejor traje típico del Miss Bolivia 2026.

La actividad está prevista para las 19:00 de este sábado, en la plaza principal de Porongo, de acuerdo con la convocatoria difundida por la organización del certamen.

Durante la presentación, las participantes exhibirán diseños inspirados en la historia, las costumbres, los paisajes y la identidad de las regiones que representan.

“Las chicas conocerán lo lindo de Porongo, su dulzura y todo lo hermoso que tiene nuestro departamento”, señaló una de las representantes cruceñas.

UNA PASARELA LLENA DE HISTORIA

La jornada turística sirve como antesala para una noche en la que la moda y la creatividad se unirán con las raíces culturales de Bolivia.

Cada traje tendrá la misión de contar una historia y mostrar, sobre la pasarela, la diversidad de un país representado por sus reinas.

Así, entre fotografías, recorridos y encuentros con la población, las candidatas avanzan hacia la corona nacional demostrando que la belleza boliviana también se viste de historia, cultura y tradición.

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