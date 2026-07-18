A pocas horas de que se defina al nuevo campeón del mundo, la fiebre mundialista se trasladó por completo a los Estados Unidos. La mítica esquina de Times Square, en el corazón de Nueva York, se prepara para recibir este sábado por la tarde a una marea "celeste y blanca". Se calcula que más de 10.000 hinchas argentinos se concentrarán en un masivo "banderazo" para expresar su apoyo incondicional a la Selección argentina antes de la gran final del Mundial frente a España.

La convocatoria está fijada para las 17:00 (hora local). Sin embargo, ante la expectativa de que la concurrencia supere todos los récords previos, los organizadores no descartan trasladar la movilización hacia el emblemático Central Park si el espacio en Times Square colapsa, según informa el portal TN.

Aficionados de Argentina se reúnen en Times Square este sábado antes de la final del Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Un apoyo que desafía los precios de las entradas

El fenómeno responde a una realidad agridulce para miles de fanáticos. Debido a los exorbitantes precios de la reventa para ingresar al partido decisivo, la gran mayoría de los residentes y viajeros latinoamericanos no podrán estar dentro del estadio, por lo que ven en este banderazo su propia final.

“Hay muchos argentinos que van a ir a Nueva York, pero son pocos los que van a entrar al estadio por el precio de las entradas”, explicó Karina, integrante de la agrupación Hinchas argentinos. “Vivir el banderazo previo ya es emocionante porque es una final. La idea es celebrar y agradecerle a nuestra Selección”, añadió, recordando que en la Copa América 2024 ya reunieron a 10.000 personas en el mismo punto y que esta vez esperan duplicar la cifra.

Por su parte, Juan Olaciregui, de la organización La banda argentina, enfatizó el carácter genuino de la movilización:

“Viajamos con 15 banderas de palo de Diego y Messi, un telón enorme, bombos y redoblantes. Todo este esfuerzo lo bancamos nosotros. No somos barras, no somos influencers. Somos hinchas genuinos que solo quieren estar alentando”.

Una persona sostiene un cartel durante una reunión de aficionados de Argentina en Times Square este sábado antes de la final del Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

Todo listo para la gran final

El "último empujón" desde las calles de Nueva York servirá de antesala para el partido más importante del planeta.

Detalles del encuentro decisivo:

Partido: Argentina vs. España

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: 15:00 (Hora de Bolivia) / 16:00 (Hora de Argentina)

Sede: New York/New Jersey Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey)

El ambiente en el país norteamericano es de máxima tensión y fiesta, con una comunidad latina que promete hacerse sentir y dejar en claro que, jueguen donde jueguen, la pasión sudamericana se hace sentir en cualquier rincón del mundo.

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