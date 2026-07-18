"Es una locura”: Messi recuerda cómo conoció a Lamine Yamal cuando era bebé

El destino del fútbol tiene giros que parecen salidos de un guion de ficción. A dos días de la gran final del Mundial 2026, la FIFA organizó un foro de estrellas en Nueva York donde Lionel Messi se refirió por primera vez en profundidad a la fotografía que ha dado la vuelta al mundo: aquella imagen de finales de 2007 en la que un joven Messi de 20 años aparece sonriente bañando a un bebé de pocos meses. Ese recién nacido era nada menos que Lamine Yamal, quien este domingo 19 de julio será su rival directo por la corona del planeta en el MetLife Stadium.

“Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos en una final de una Copa del Mundo es una locura”, confesó con asombro el capitán de la Albiceleste ante las preguntas de la prensa.

Elogios para la joya y el deseo de frenarlo

Messi, que disputa este certamen con la camiseta del Inter Miami, no escatimó en elogios para el extremo español, quien acaba de cumplir los 19 años en plena cita mundialista.

“Lamine es un grandísimo jugador al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo y quiero siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda la carrera por delante y una gran oportunidad de conseguir algo histórico, lo cual intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”, aseguró el diez, con la mente puesta en evitar la consagración europea.

De cara a la estrategia del partido, el máximo goleador del torneo fue muy honesto sobre la dificultad de contener el talento juvenil y el esquema colectivo de la selección dirigida por Luis de la Fuente. “Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión. Aunque es difícil, intentaremos; tanto él como España tienen grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también”, concluyó el rosarino.

Fotos: Joan Monfort

La historia detrás del "momento mágico"

Durante la antesala de la final, volvieron a salir a la luz los detalles de cómo se gestó aquel retrato capturado por el fotógrafo Joan Monfort en los vestuarios del Camp Nou. La sesión formaba parte de un calendario solidario organizado por el diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF.

La familia de Yamal, residente del humilde barrio de Rocafonda (Mataró), ganó la oportunidad a través de un sorteo comunitario. El azar determinó que el jugador asignado fuera Messi, quien en aquel entonces era una figura emergente pero tímida, que no sabía muy bien cómo sostener al bebé hasta que un patito de goma rompió el hielo. El propio FC Barcelona catalogó el hecho como una "casualidad mágica" donde el mejor de la historia sostuvo en brazos a quien estaba llamado a continuar su legado.

Un cruce generacional por la historia

Este domingo a partir de las 15:00 (Hora de Bolivia), el MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario donde estas dos generaciones finalmente colisionen en la cancha por primera vez.

Mientras Messi busca sellar con broche de oro su legendaria trayectoria con la Selección Argentina levantando la cuarta estrella de su país (tras los títulos de 1978, 1986 y 2022); la joven estrella Lamine Yamal buscará su primera Copa del Mundo para la selección española, que anhela bordar su segunda estrella en el escudo desde Sudáfrica 2010.

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