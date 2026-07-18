¿Cuándo fue la última vez que Inglaterra se fue 4-0 en el primer tiempo ante Francia?

La contundente ventaja de 4-0 con la que Inglaterra se fue al descanso frente a Francia, en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, marcó un hecho inédito en la historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones.

De acuerdo con los registros históricos de los duelos entre ingleses y franceses, nunca antes Inglaterra había llegado al entretiempo con una ventaja de cuatro goles sobre Francia, ya fuera en partidos oficiales o amistosos.

La mayor goleada de Inglaterra sobre el conjunto francés antes de este encuentro se registró el 12 de marzo de 1969, cuando los ingleses vencieron 5-0 en un amistoso disputado en Wembley. Sin embargo, aquel partido estaba 1-0 al término del primer tiempo, y los otros cuatro tantos llegaron en la segunda mitad.

En otros enfrentamientos destacados, como el 2-0 en el Mundial de 1966 o el 3-1 en la Copa del Mundo de 1982, Inglaterra tampoco logró una diferencia semejante antes del descanso.

Por ello, el 4-0 parcial del Mundial 2026 representa un hito sin antecedentes en el historial entre ambas selecciones y se convierte en una de las exhibiciones más dominantes de Inglaterra frente a Francia en más de un siglo de enfrentamientos.

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