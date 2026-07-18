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Deslizamiento afectó siete viviendas en Bajo San Isidro y vecinos exigen soluciones

Los habitantes de la zona denuncian que los problemas geológicos persisten desde hace décadas. Este miércoles sostendrán una reunión con autoridades para buscar una respuesta definitiva.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/07/2026 18:15

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Se registraron deslizamientos en la zona de Bajo San Isidro de La Paz.
La Paz, Bolivia

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Al menos siete viviendas resultaron afectadas por deslizamientos de tierra en la zona de Bajo San Isidro, en la ciudad de La Paz. Los vecinos aseguran que se trata del tercer evento geológico registrado en el sector y esperan que las autoridades municipales adopten medidas concretas para evitar mayores daños.

Los residentes señalaron que esta problemática no es reciente y que los movimientos de tierra se presentan desde hace varios años, poniendo en riesgo a las familias que habitan el lugar.

"Este es el tercer evento geológico, lamentablemente, pero iremos adelante", expresó uno de los vecinos afectados.

Otro habitante recordó que el problema tiene un origen de larga data. "No es de ahora nomás, sino ya son desde los años 80", afirmó.

Además del riesgo para las viviendas, los deslizamientos también perjudican la circulación vehicular en una vía considerada estratégica para la conexión con otras zonas de la ciudad.

"Esto sí nos ha perjudicado de gran manera porque justamente es la vía troncal que une hacia Miraflores, al centro, a Kupini e Irpavi y todos los sectores. Realmente un perjuicio muy grande", manifestó otro vecino.

El dirigente de la zona informó que este miércoles sostendrá una reunión con el alcalde de La Paz con el objetivo de encontrar una solución al conflicto.

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