Operativo en Uncía: decomisan más de 220 litros de combustible

La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Policía Boliviana decomisaron más de 220 litros de combustibles líquidos que eran comercializados de manera irregular en el municipio de Uncía, en el departamento de Potosí.

El operativo fue confirmado este sábado por la ANH mediante sus canales oficiales. El carburante se encontraba almacenado y era ofrecido en bidones, según el reporte preliminar de la institución.

“En coordinación con la Policía Boliviana, la ANH ejecutó un operativo de control en el municipio de Uncía, Potosí, donde se logró el decomiso de más de 220 litros de combustibles líquidos”, informó la entidad.

COMBUSTIBLE ERA OFRECIDO EN BIDONES

El informe institucional señala que el producto decomisado era comercializado de manera irregular mediante recipientes.

Las autoridades no detallaron si la totalidad correspondía a gasolina, diésel o una combinación de ambos carburantes. Tampoco comunicaron el número de bidones encontrados, su procedencia o el precio al que eran ofrecidos.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas aprehendidas ni sobre la apertura de procesos penales como resultado de la intervención.

REFUERZAN CONTROLES EN ESTACIONES DE SERVICIO

El operativo forma parte de las acciones desplegadas por la ANH para controlar la comercialización y distribución de carburantes en diferentes regiones del país.

La institución reforzó la vigilancia en estaciones de servicio con el propósito de detectar carguíos repetitivos, compras irregulares y posibles desvíos de combustible.

De acuerdo con la ANH, estos controles buscan garantizar que los volúmenes entregados a las estaciones lleguen de manera oportuna y equitativa a los usuarios.

VERIFICAN PLACAS Y FRECUENCIA DE CARGA

Dentro de los operativos nacionales, el personal técnico utiliza el sistema B-SISA para revisar las placas, características y titularidad de los vehículos que realizan compras de gasolina o diésel.

Este mecanismo permite identificar motorizados que cargan combustible reiteradamente en periodos cortos o varios vehículos registrados a nombre de una misma persona.

En operativos anteriores, la ANH también bloqueó temporalmente placas vinculadas con carguíos considerados irregulares y decomisó combustibles presuntamente destinados al acopio o la reventa.

CONTINUARÁN LOS OPERATIVOS

La ANH anunció que mantendrá la presencia de su personal en estaciones de servicio y puntos identificados como posibles lugares de almacenamiento o comercialización irregular.

Las investigaciones deberán establecer la procedencia del combustible hallado en Uncía, quiénes participaban en su venta y cuál era su destino final.

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