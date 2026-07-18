¿Habrá penales? Así se definirá la final entre España y Argentina

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a su desenlace este domingo con la esperada final entre España y Argentina, un duelo que enfrentará a dos de las selecciones más destacadas del torneo en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

Además del atractivo que representan figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal, la expectativa también gira en torno a cómo se definirá al nuevo campeón del mundo en caso de que el encuentro termine igualado al cabo del tiempo reglamentario.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, la final se disputará inicialmente en dos tiempos de 45 minutos. El árbitro esloveno Slavko Vinčić añadirá el tiempo de reposición correspondiente para compensar las interrupciones del juego, como revisiones del VAR, sustituciones o pausas de hidratación.

A diferencia de otros partidos del torneo, el descanso del entretiempo se extenderá a 30 minutos debido al espectáculo musical preparado para el histórico show de medio tiempo.

Si al finalizar los 90 minutos el marcador permanece empatado, el reglamento establece la disputa de un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad persista tras el alargue, el campeón del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

España llega a la final luego de imponerse con autoridad por 2-0 sobre Francia en semifinales, mostrando un dominio que le permitió neutralizar el poder ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Por su parte, Argentina selló su clasificación tras remontar un marcador adverso frente a Inglaterra y ganar por 2-1, en un encuentro que volvió a demostrar la capacidad del equipo de Lionel Scaloni para resolver partidos en los momentos decisivos.

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