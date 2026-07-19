Activan alerta migratoria y buscan al principal investigado por reclutar jóvenes para Rusia

Tras una audiencia cautelar desarrollada en el Palacio de Justicia, un juez determinó enviar con detención preventiva al penal de Palmasola a tres personas acusadas de reclutar a ciudadanos bolivianos para enviarlos a la guerra en Rusia.

El Ministerio Público presentó una imputación formal por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento y solicitó 180 días de detención preventiva; sin embargo, la autoridad judicial estableció un plazo de 60 días mientras avanzan las investigaciones.

“Se ha podido individualizar la participación de cada imputado”, informó la Fiscalía, al señalar que existen elementos que vinculan a los acusados con una presunta red que captaba jóvenes mediante redes sociales para posteriormente trasladarlos a diferentes provincias.

Dentro de la investigación también se activó una alerta migratoria contra Amador Méndez, señalado como el principal acusado de reclutar a los ciudadanos bolivianos. Según el Ministerio Público, esta persona se encuentra prófuga y se activaron los mecanismos correspondientes para dar con su paradero.

La Fiscalía y la Policía indicaron que hasta el momento más de 16 familias presentaron denuncias y podrían participar dentro del proceso en calidad de víctimas o testigos, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de esta presunta red de reclutamiento.

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