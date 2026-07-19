“Espero volver a Bolivia”: el angustioso audio enviado desde la guerra

Nuevas revelaciones surgen dentro de la investigación por el reclutamiento de ciudadanos bolivianos enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania. Un joven boliviano logró comunicarse con sus familiares y envió un audio en el que relata la difícil situación que atraviesa tras haber llegado al conflicto.

“Lamentablemente nuestra situación se ha complicado. Como nos trajeron con engaños y todo eso”, señala el joven en el mensaje enviado este sábado 18 de julio.

Según su relato, él y otros compatriotas fueron trasladados bajo la promesa de cumplir funciones alejadas del combate. “Dijeron que nos iban a llevar a tercera línea, solo defensa anti-drones, pero en cambio las cosas resultan que nos llevarán al frente de combate de media línea”, afirmó.

El ciudadano expresó su preocupación ante la posibilidad de perder comunicación con sus familiares debido al traslado. “No sabemos si vamos a estar comunicados o no”, manifestó.

Durante el audio también aseguró no tener información sobre varios bolivianos que habrían sido enviados junto a él al conflicto.

“No sé nada de Nakata, de Marco, Lapa, Pilunchi, ni Joaquín, ni Ezequiel, ni Chaval. No sé nada de ellos, la verdad. Esperamos poder encontrarlos con vida todavía”, indicó al referirse a sus compañeros. “Espero pronto volver a Bolivia, pronto poder estar allá con ustedes”, concluyó.

El caso forma parte de una investigación que busca esclarecer cómo ciudadanos bolivianos habrían sido captados con falsas promesas laborales y posteriormente enviados a participar en acciones vinculadas a la guerra en Rusia.

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