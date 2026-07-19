Fuertes vientos amenazan con reactivar dos incendios en Tarija

La alerta por incendios continúa vigente en Tarija luego de que dos focos de fuego movilizaran a diferentes unidades de emergencia debido a los fuertes vientos que amenazan con extender las llamas hacia otros sectores.

Uno de los incendios se registró en la comunidad de Tolomosa Grande, donde efectivos de bomberos de la Policía Boliviana, voluntarios y pobladores realizaron trabajos de control, liquidación y enfriamiento del área afectada.

“Se estaba dando un incendio acá en la comunidad de Tolomosa Grande y de esta manera trabajamos con personal, con sus cisternas y vehículos. Se están procediendo a hacer las labores de liquidación en todos los sectores que se habrían quemado”, informó uno de los responsables del operativo.

Según el reporte, varias zonas con vegetación, fueron consumidas por el fuego, por lo que los equipos de emergencia continúan realizando labores preventivas para evitar que el viento reactive las llamas.

Las autoridades señalaron que la rápida intervención permitió controlar el avance del incendio y evitar que llegue a sectores habitados. Sin embargo, todavía no se tiene una estimación exacta de la superficie afectada ni se conoce la causa que originó el fuego.

Otro incendio fue reportado en Erquis, también en el departamento de Tarija, donde las llamas afectaron zonas de pastizales y se tornaron difíciles de controlar debido a las ráfagas de viento.

Las unidades de emergencia mantienen vigilancia en los sectores afectados mientras continúan los trabajos de enfriamiento para evitar nuevos focos de incendio.

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