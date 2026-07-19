“Nadie nos enseña a ser papás”: padre se reencuentra con su hijo desaparecido

La angustiosa búsqueda terminó con el abrazo más esperado. Daniel A. R., el universitario de 19 años reportado como desaparecido en Santa Cruz, fue encontrado con vida en un alojamiento cercano al mercado Campesino de Sucre. Tras conocer la noticia, su padre viajó inmediatamente para volver a tenerlo entre sus brazos.

“¡Por fin juntos!”. Después de días marcados por el miedo, la incertidumbre y la desesperación, Willermo Aponte confirmó que ya se encontraba en Sucre junto a su hijo.

El padre agradeció a la Policía, a sus amigos y a todas las personas que se sumaron a la búsqueda, compartieron la información y elevaron oraciones por el bienestar del joven.

“Ya estoy con mi hijo. Quiero dar gracias a la Policía, a mis amigos y a todas las personas que oraron por mí y por él. Muchas gracias”, expresó profundamente emocionado.

“Si está en el fin del mundo, yo voy por él”

Tras el reencuentro, Aponte resumió en una frase todo lo que estuvo dispuesto a hacer para encontrar a Daniel:

“Si me dicen: ‘Tu hijo está en el fin del mundo’, yo me voy por él”.

Sus palabras reflejaron el alivio de un padre que, durante varios días, recorrió medios de comunicación, acudió a las autoridades y pidió ayuda públicamente para conocer el paradero de su hijo.

Durante la búsqueda, Aponte contó que Daniel había salido de su casa el miércoles 15 de julio, después de pedirle dinero para su transporte. Su ausencia despertó preocupación porque, según explicó, el joven llevaba una vida tranquila y acostumbraba regresar puntualmente a su hogar.

“Nadie nos enseña a ser papás”

Con su hijo nuevamente a su lado, el padre aprovechó el momento para dejar una reflexión dirigida especialmente a los jóvenes.

“Nadie nos enseña a ser papás. Entiéndannos, discúlpennos. Ustedes tienen que comprender que, si su vida es más fácil, es porque los padres nos esforzamos mucho por ustedes”, manifestó.

Aponte reconoció que los padres también pueden equivocarse durante el camino, pero aseguró que el amor hacia sus hijos permanece intacto, incluso en los momentos más difíciles.

“Aunque se equivoquen o hagan lo que hagan, nosotros los amamos mucho. Dios y la Virgen Santísima nos regalaron la vida para esforzarnos por ustedes. Hijo, te amo”, concluyó.

Fue encontrado durante un control policial

Daniel fue localizado el viernes durante un control preventivo ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en alojamientos de la zona del mercado Campesino.

Los uniformados ingresaron a una de las habitaciones, verificaron la identidad del joven y confirmaron que figuraba en la alerta de persona desaparecida. Posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Felcc para ser evaluado.

De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, Daniel se encontraba solo y presentaba buenas condiciones generales de salud. Luego de comprobar su identidad, la Policía notificó a su familia para coordinar el reencuentro y el procedimiento correspondiente.

Las circunstancias en las que el universitario llegó desde Santa Cruz hasta Sucre, los lugares donde permaneció y las razones por las que interrumpió la comunicación con su familia todavía deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó con una imagen llena de alivio: un padre y un hijo nuevamente juntos, abrazados y con una oportunidad para escucharse, comprenderse y comenzar de nuevo.

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