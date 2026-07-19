¿La última función? El emotivo mensaje de Messi antes de la final del Mundial

La Selección argentina enfrentará este domingo 19 de julio a España en la gran final del Mundial 2026. En medio de la enorme expectativa por el encuentro, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a millones de fanáticos.

Luego de compartir la cena previa al partido junto con sus compañeros, el cuerpo técnico y el resto de la delegación albiceleste, el capitán utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre el camino recorrido durante todos estos años.

El encuentro ante España tendrá un significado especial para el astro argentino, ya que podría representar su última presentación en una Copa del Mundo. Sin confirmar una despedida, Messi dejó palabras cargadas de emoción, gratitud y orgullo.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió junto a una fotografía en la que aparece toda la delegación argentina.

El capitán también agradeció a quienes acompañaron al equipo durante este proceso:

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”.

Finalmente, Messi se refirió a la esperada definición frente a España y buscó quitarle presión al resultado, destacando todo lo conseguido por el grupo:

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡Vamos, Argentina!”.

La publicación provocó una inmediata reacción entre los seguidores del campeón del mundo. Miles de hinchas dejaron mensajes de apoyo y buenos deseos para la final, aunque muchos también expresaron su nostalgia ante la posibilidad de estar frente al último partido mundialista del histórico número 10.

Varios futbolistas de la Selección argentina compartieron la misma fotografía en sus redes sociales y acompañaron la publicación con mensajes motivacionales. La Albiceleste se prepara así para una nueva cita con la historia, unida por el mismo sueño y con Messi nuevamente como líder dentro y fuera de la cancha.

Mira la programación en Red Uno Play