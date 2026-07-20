Red Uno en Nueva Jersey: así celebraron los hinchas españoles el título mundial

La celebración del nuevo campeón del mundo tuvo la cobertura de Red Uno desde las afueras del MetLife Stadium de Nueva York. Las cámaras de la Red Naranja, encabezadas por el enviado especial Pablo Bustillo, mostraron cómo los hinchas abandonaban poco a poco el escenario de la gran final del Mundial 2026 tras el triunfo de España sobre Argentina.

Los aficionados españoles que conversaron con Red Uno expresaron su emoción por la conquista del título, aunque reconocieron que el partido tuvo momentos de mucha tensión ante la resistencia argentina.

“Se sufrió bastante, con un gran oficio argentino al final del partido. Con 0-0 Argentina es muy peligroso”, comentó uno de los hinchas españoles.

Otro aficionado destacó el dominio de su selección y adelantó que la celebración se extendería durante toda la noche:

“Tuvimos la posesión del balón, estamos viendo dónde festejar. La noche va a ser larga”, afirmó.

Del otro lado, los hinchas argentinos también dialogaron con Red Uno y reflejaron la tristeza por la derrota en la final. “No quiero hablar, pa”, expresó uno de ellos, mientras otro resumió el resultado con resignación: “Es como la vida misma, a veces se gana y se pierde”.

España se impuso por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial 2026 con un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, resultado que le permitió a la selección dirigida por Luis de la Fuente conquistar su segundo título mundial de su historia.

Mira la programación en Red Uno Play