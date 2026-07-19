La 42K ya está en marcha: conozca qué vías están cerradas en Santa Cruz

La 42K Santa Cruz 2026 ya se desarrolla este domingo 19 de julio por diferentes avenidas de la capital cruceña, por lo que conductores, pasajeros y vecinos deben tomar previsiones antes de salir de sus hogares.

La competencia comenzó a las 04:45 con la largada de los 42 kilómetros desde Fexpocruz. Posteriormente salieron los participantes de los 21 kilómetros, a las 06:15, y los corredores de la prueba de 5 kilómetros, a las 07:00.

Los cierres son temporales y por tramos. Algunas vías serán habilitadas conforme pase el último grupo de competidores y el personal de seguridad autorice la circulación.

CIERRES ACTIVOS E INMINENTES

De acuerdo con el cronograma difundido para la competencia, estas son las principales restricciones durante la mañana:

AVENIDA ROCA Y CORONADO

Permanece cerrada desde las 04:45 y hasta aproximadamente las 11:00.

Este sector requiere especial atención porque Fexpocruz, ubicada entre el tercer y cuarto anillo, funciona como punto de partida y llegada de la competencia.

AVENIDA LA SALLE

El cierre en sentido sur-norte está programado entre las 07:00 y las 07:40.

Los conductores deben evitar ingresar a este corredor mientras continúen pasando los atletas y seguir las indicaciones del personal de Tránsito.

AVENIDA SAN MARTÍN Y EQUIPETROL NORTE

Está previsto un cierre parcial entre las 07:20 y las 08:10.

La restricción puede generar congestión en calles próximas a Equipetrol, por lo que se recomienda anticipar cualquier desplazamiento por esta zona.

SEGUNDO ANILLO

Desde las 07:30 se prevé cerrar la vía interna del segundo anillo en los tramos alcanzados por la carrera.

Las vías externas permanecerán habilitadas, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, para mantener el flujo vehicular.

TRAMOS CUYO CIERRE ESTABA PREVISTO HASTA LAS 07:00

La avenida Santos Dumont tuvo un cierre programado entre las 05:00 y las 06:00, mientras que la avenida Paraguá registró restricciones parciales en ambos sentidos entre las 06:00 y las 07:00.

Aunque esos horarios ya concluyeron, la reapertura efectiva puede demorarse por el paso de corredores rezagados, vehículos de asistencia o instrucciones de los agentes desplegados en el recorrido.

Por ello, los conductores no deben ingresar a una vía únicamente porque haya terminado el horario anunciado. Es indispensable esperar la autorización del personal de seguridad.

HORARIOS OFICIALES DE LAS PRUEBAS

La organización publicó el siguiente cronograma:

42 kilómetros: largada a las 04:45.

21 kilómetros: largada a las 06:15.

5 kilómetros: largada a las 07:00.

Punto de salida y llegada: Fexpocruz, avenida Roca y Coronado, entre el tercer y cuarto anillo.

La actividad deportiva se extenderá durante la mañana, aunque algunos cortes permanecerán hasta aproximadamente las 11:00.

RECOMENDACIONES PARA CONDUCTORES

Quienes deban circular por Santa Cruz de la Sierra durante la competencia deben:

Evitar la avenida Roca y Coronado y los sectores próximos a Fexpocruz.

No ingresar a La Salle, San Martín o Equipetrol Norte mientras estén restringidas.

Utilizar rutas externas al segundo anillo cuando estén habilitadas.

Salir con anticipación ante posibles desvíos y congestionamientos.

Reducir la velocidad cerca del circuito.

Respetar conos, cintas, vallas y señalización temporal.

No mover barreras ni intentar cruzar entre los corredores.

Seguir las instrucciones de Tránsito y del personal de la organización.

Dar prioridad a ambulancias, vehículos de asistencia y equipos de emergencia.

Las autoridades recomendaron planificar rutas alternativas y respetar estrictamente la señalización durante el desarrollo de la maratón.

PRECAUCIÓN PARA PEATONES Y ESPECTADORES

Las personas que acudan a observar la carrera deben permanecer fuera de la calzada y evitar invadir el circuito para tomar fotografías o grabar videos.

Los niños deben estar acompañados permanentemente por un adulto. Las mascotas tienen que permanecer sujetas para impedir que ingresen repentinamente al recorrido.

También se recomienda no entregar alimentos o bebidas directamente a los atletas fuera de los puntos autorizados, debido al riesgo de provocar caídas o choques entre corredores.

NO CRUCE ENTRE LOS COMPETIDORES

Intentar atravesar la vía cuando se aproxima un corredor puede provocar accidentes graves.

Los participantes pueden desplazarse a una velocidad elevada y, después de recorrer varios kilómetros, su capacidad para reaccionar ante un peatón, motocicleta o vehículo que invade la ruta puede ser limitada.

La circulación debe reiniciarse únicamente cuando el personal responsable retire las barreras y autorice expresamente el paso.

UNA COMPETENCIA CON TRES DISTANCIAS

La 42K Santa Cruz reúne a corredores nacionales e internacionales en las distancias de maratón, media maratón y 5 kilómetros.

La prueba principal tiene una extensión oficial de 42,195 kilómetros y cuenta con premios para los primeros lugares de las diferentes categorías.

La organización busca posicionar a Santa Cruz de la Sierra como un referente regional del atletismo y generar movimiento turístico, comercial y deportivo en la ciudad.

CRONOGRAMA DE CIERRES

Roca y Coronado: 04:45 a 11:00.

Santos Dumont: 05:00 a 06:00.

Paraguá: 06:00 a 07:00, cierre parcial en ambos sentidos.

La Salle: 07:00 a 07:40, sentido sur-norte.

San Martín–Equipetrol Norte: 07:20 a 08:10, cierre parcial.

Vía interna del segundo anillo: desde las 07:30 en los tramos utilizados por la carrera.

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