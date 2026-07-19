Oruro registra su sexto feminicidio y Bolivia alcanza 49 víctimas

Bolivia alcanzó los 49 casos de feminicidio en menos de siete meses de 2026, después de que la Fiscalía abriera una nueva investigación por la muerte violenta de una mujer de 30 años en la ciudad de Oruro.

El cuerpo fue encontrado el viernes dentro de una propiedad privada ubicada en el campamento San José. El caso se convirtió en el sexto feminicidio registrado este año en el departamento orureño.

La nueva muerte fue conocida apenas un día después de que el Ministerio Público informara sobre otro feminicidio ocurrido en Potosí, que había elevado el registro nacional a 48 víctimas.

ENCONTRARON A LA MUJER SIN SIGNOS VITALES

El fiscal especializado en Delitos contra la Vida, Luis Antezana, informó que las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una mujer sin signos vitales en el interior del inmueble.

Tras conocer el hecho, el Ministerio Público activó el protocolo de investigación de las primeras 72 horas y convocó a un equipo multidisciplinario para procesar la escena.

“Nos constituimos en el lugar, se realizó el procesamiento y una valoración médico-legal externa por parte del médico forense”, explicó el fiscal.

Durante la revisión inicial, el personal forense observó signos visibles de violencia en el cuerpo de la víctima.

AUTOPSIA CONFIRMA ASFIXIA POR SOFOCACIÓN

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia médico-legal.

El examen estableció como causa de muerte una asfixia por sofocación, resultado que reforzó la hipótesis de una muerte violenta y llevó a que el caso fuera investigado como feminicidio.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrieron los hechos, cuál era la relación entre la víctima y el investigado y si existían antecedentes de violencia.

También se prevé analizar:

El lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Las comunicaciones de la víctima.

Registros de cámaras de seguridad.

Declaraciones de vecinos y posibles testigos.

Las actividades realizadas durante sus últimas horas.

Evidencias biológicas y objetos recolectados en el inmueble.

ORDENAN LA APREHENSIÓN DE UN INVESTIGADO

En una primera etapa, la Policía arrestó con fines investigativos a Edson C. M.

Después de evaluar los elementos recolectados en la escena y las actuaciones iniciales, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra.

El Ministerio Público anunció que presentará una imputación formal para que un juez cautelar determine su situación jurídica.

La aprehensión y una eventual medida cautelar no representan una sentencia. El investigado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

INVESTIGAN EL VÍNCULO CON LA VÍCTIMA

Entre los principales aspectos pendientes está determinar qué relación existía entre la mujer y el hombre aprehendido.

La Fiscalía deberá reconstruir las circunstancias previas al fallecimiento, identificar posibles episodios anteriores de violencia y establecer quiénes estuvieron dentro de la propiedad durante las horas en las que habría ocurrido el crimen.

La actividad laboral atribuida preliminarmente a la víctima no explica ni justifica su muerte y no debe utilizarse para responsabilizarla por la violencia sufrida.

El centro de la investigación debe permanecer en las circunstancias del crimen y en la conducta de la persona o las personas que resulten responsables.

ORURO SUMA SEIS FEMINICIDIOS

Antes de este caso, Oruro registraba cinco feminicidios durante 2026. La quinta muerte había sido confirmada el 7 de junio y elevó entonces el registro nacional a 38 víctimas.

Con la investigación abierta en el campamento San José, la cifra departamental subió a seis.

FEMINICIDIOS REGISTRADOS EN BOLIVIA DURANTE 2026

La Paz: 17.

17. Santa Cruz: 9.

9. Cochabamba: 8.

8. Oruro: 6.

6. Chuquisaca: 3.

3. Potosí: 3.

3. Tarija: 2.

2. Beni: 1.

1. Pando: ningún feminicidio registrado.

Total nacional: 49 casos.

Pando es el único departamento sin feminicidios reportados durante el periodo, lo cual no implica la inexistencia de otras formas o denuncias de violencia contra las mujeres.

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