TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Política

Diputada exige retractación de Chile por el caso 'narcomaderas' tras pericias negativas

Claudia Bilbao afirmó que las acusaciones dañaron la imagen de Bolivia y provocaron pérdidas al sector maderero, por lo que pidió acciones diplomáticas y una eventual reparación económica.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

20/07/2026 8:49

Agregar Reduno en
Foto: Diputada Claudia Bilbao. Red Uno.
La Paz

Escuchar esta nota

La diputada Claudia Bilbao pidió que Chile se retracte públicamente por las acusaciones que vincularon un cargamento de madera boliviana con narcotráfico, luego de que las pericias descartaran la presencia de cocaína.

La legisladora sostuvo que la información afectó la imagen del país y ocasionó perjuicios económicos a las exportaciones de madera, principalmente en Beni, Pando y el norte de La Paz.

"Lo primero es limpiar la imagen del país", afirmó Bilbao, al señalar que la Cancillería debe exigir una rectificación oficial a las autoridades chilenas.

La parlamentaria indicó que los empresarios del sector analizan impulsar una reparación económica por los daños ocasionados, mientras el Gobierno debe trabajar para restablecer la confianza en las exportaciones bolivianas.

Asimismo, señaló que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los controles fronterizos con mayor infraestructura y tecnología para garantizar la trazabilidad de la madera destinada a mercados internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD