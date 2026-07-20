Diputada exige retractación de Chile por el caso 'narcomaderas' tras pericias negativas

La diputada Claudia Bilbao pidió que Chile se retracte públicamente por las acusaciones que vincularon un cargamento de madera boliviana con narcotráfico, luego de que las pericias descartaran la presencia de cocaína.

La legisladora sostuvo que la información afectó la imagen del país y ocasionó perjuicios económicos a las exportaciones de madera, principalmente en Beni, Pando y el norte de La Paz.

"Lo primero es limpiar la imagen del país", afirmó Bilbao, al señalar que la Cancillería debe exigir una rectificación oficial a las autoridades chilenas.

La parlamentaria indicó que los empresarios del sector analizan impulsar una reparación económica por los daños ocasionados, mientras el Gobierno debe trabajar para restablecer la confianza en las exportaciones bolivianas.

Asimismo, señaló que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los controles fronterizos con mayor infraestructura y tecnología para garantizar la trazabilidad de la madera destinada a mercados internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play