Dólar hoy: ¿cambió o se mantuvo? Esta es la cotización oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 20 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 10,85, sin modificaciones respecto a las cotizaciones vigentes durante el sábado 18 y domingo 19 de julio.

En contraste, el mercado paralelo registró una cotización diferente. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 10,78 para la compra y Bs 10,76 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 10,77 para la compra y Bs 10,71 para la venta, por lo que se observa una leve variación en ambas referencias.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos.

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