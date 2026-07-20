Investigan la muerte de un trabajador dentro de un circo en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público han iniciado una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un circo, ubicado en la zona norte de la capital cruceña. El caso se encuentra bajo la tipificación provisional de "muerte de persona".

El lamentable hecho movilizó este domingo al personal de la división Homicidios de la Felcc, que se trasladó hasta las instalaciones del circo para realizar el levantamiento legal del cadáver. De acuerdo con los primeros informes, la víctima es un hombre de entre 30 y 35 años de edad.

Tras los procedimientos de rigor en el lugar, los restos fueron trasladados a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión científica las causas del fallecimiento.

Hipótesis: Posible descarga eléctrica por vientos fuertes

Datos extraoficiales apuntan a que el fallecido era un trabajador del circo que se encontraba realizando labores de mantenimiento o reparaciones en el sistema eléctrico del recinto.

Se presume que las fuertes ráfagas de viento registradas este domingo en Santa Cruz provocaron que la víctima entrara en contacto accidental con un cable de alta tensión expuesto en el interior de las instalaciones.

Esta hipótesis será confirmada o descartada en las próximas horas por las autoridades, una vez que el médico forense emita el dictamen oficial y se colecten los indicios en la escena. La Fiscalía y la policía continúan tomando declaraciones para esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

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