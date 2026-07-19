Alerta en Cochabamba: incendio afecta el Parque Tunari y el humo llega a la ciudad

Una nueva emergencia ambiental golpea al Parque Nacional Tunari. Un incendio forestal fue reportado este domingo en el sector de Liriuni, al norte del municipio de Quillacollo, donde diferentes grupos de bomberos voluntarios comenzaron a movilizarse para enfrentar las llamas.

El reporte preliminar fue difundido por la plataforma ciudadana Tunari Sin Fuego, que alertó sobre la presencia del fuego y la necesidad de desplegar personal y recursos hacia la zona afectada.

El humo llega a Quillacollo y Tiquipaya

La humareda afecta principalmente los sectores del norte de Quillacollo y parte del municipio de Tiquipaya. La columna de humo también puede observarse desde diferentes puntos de la ciudad de Cochabamba, lo que generó preocupación entre los habitantes.

La ubicación del incendio y la extensión del área afectada todavía deben ser determinadas mediante una evaluación técnica. Hasta el momento del reporte, tampoco se había informado oficialmente cuántas hectáreas fueron alcanzadas ni si las llamas ingresaron a una zona boscosa.

Bomberos enfrentan problemas logísticos

Varias unidades voluntarias ya se dirigen hacia Liriuni, mientras otros grupos preparan personal, herramientas y equipos para incorporarse a las tareas de combate.

Sin embargo, Tunari Sin Fuego informó que algunas brigadas enfrentan dificultades para movilizarse debido al mal estado de sus motorizados. Esta situación puede retrasar el ingreso de combatientes y equipamiento hacia sectores de difícil acceso.

Los problemas logísticos vuelven a poner en evidencia la necesidad de fortalecer a los grupos voluntarios que responden a emergencias forestales con vehículos, combustible, herramientas y equipos de protección.

El fuego vuelve después de un fin de semana crítico

El nuevo incendio se suma a otros siniestros registrados recientemente en sectores del Parque Tunari, entre ellos Andrada y Palca. En esos casos surgieron denuncias sobre posibles acciones provocadas, aunque las causas y responsabilidades deben ser establecidas mediante investigaciones oficiales.

Cochabamba permanece en alerta por la multiplicación de incendios durante la temporada seca. A finales de junio, la Gobernación declaró alerta amarilla después de registrar al menos 18 emergencias de este tipo en el departamento durante 2026.

Piden no acercarse a la zona

Mientras continúan las operaciones, la población debe evitar aproximarse al lugar del incendio, bloquear las rutas de ingreso o intentar combatir las llamas sin capacitación ni equipo especializado.

También se recomienda reportar cualquier nuevo foco a Bomberos y permitir el paso libre de los vehículos de emergencia. Las causas del siniestro en Liriuni permanecen bajo investigación y no corresponde atribuir responsabilidades antes de contar con informes técnicos.

El fuego vuelve a amenazar una de las áreas protegidas más importantes de Cochabamba. Mientras la humareda se extiende sobre el valle, voluntarios y bomberos se movilizan contrarreloj para impedir que las llamas continúen avanzando.

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