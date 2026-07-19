Incendio bajo control parcial en Erquis: Gobierno pide frenar chaqueos y quemas

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtió que los focos de incendio detectados en Tarija son originados principalmente por chaqueos y pidió a la población evitar la quema de pastizales provocada por la mano del hombre.

Reporte de control en Erquis

Respecto a las labores de mitigación en el terreno, Justiniano informó que el sector de Erquis ya ingresó a una etapa de enfriamiento y se encuentra bajo control, asegurando que las contingencias previas fueron superadas y no hay comunidades en peligro en este momento. “Si bien esto en este momento está controlado, no se han terminado los incendios, pero está con cierto control”, aclaró el ministro al detallar el estado de la emergencia.

Coordinación ministerial en el terreno

El ministro junto al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y del viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, arribaron a la capital tarijeña para unificar capacidades técnicas. Las autoridades nacionales realizaron coordinaciones de acciones conjuntas.

Esta visita a Tarija, responde a la situación ambiental generada por los múltiples incendios forestales que golpean de manera simultánea a diversas regiones de Bolivia.

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