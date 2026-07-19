¡Ni una quema más! San José de Chiquitos endurece medidas ante el riesgo de incendios

El Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, en Santa Cruz, determinó que se prohibirá cualquier tipo de quema dentro de su jurisdicción territorial. Esta drástica medida administrativa surge como respuesta directa a una serie de incendios forestales y urbanos que amenazaron a la población durante el último fin de semana.

Fuego en el radio urbano

El incidente de mayor riesgo se registró en las proximidades del barrio San Antonio y la zona ferroviaria, donde las llamas avanzaron rápidamente sobre pastizales secos. Los equipos de rescate y técnicos locales controlaron la emergencia tras recibir apoyo logístico inmediato con el suministro de combustible.

De forma simultánea, un desmonte autorizado con fines agrícolas se descontroló a dos kilómetros de la nueva tranca hacia San Ignacio de Velasco. Los fuertes vientos dispersaron el fuego hacia los montes contiguos, obligando también al monitoreo preventivo en los sectores de Quimome y Piococa.

Coordinación jurídica y restricciones

El equipo legal de la municipalidad y la Unidad de Gestión de Riesgos redactarán un decreto restrictivo urgente que entrará en vigencia este lunes. La norma incluye una solicitud formal ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra para anular los permisos vigentes.

Las autoridades locales ya identificaron mediante coordenadas cartográficas los predios rurales donde se originaron los siniestros para emitir las sanciones de ley. Asimismo, el municipio busca liderar un movimiento regional que exija la declaración inmediata de una pausa ambiental ante el empeoramiento del clima.

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