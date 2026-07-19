¿Necesita dólares? Conozca la cotización oficial y paralela de este domingo

La cotización del dólar en Bolivia registra este domingo 19 de julio nuevas variaciones en el mercado paralelo, mientras que el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene vigente para el fin de semana.

De acuerdo con el Banco Central de Bolivia (BCB), el tipo de cambio oficial para este domingo es de Bs 10,40 por dólar estadounidense, valor referencial publicado por la entidad.

Cotización del dólar paralelo

Los portales especializados que monitorean el comportamiento del dólar paralelo muestran diferencias mínimas entre sus referencias.

Según Dolar Bolivia Hoy, la cotización es de:

Compra: Bs 10,77

Venta: Bs 10,71

Comparación con el sábado

Respecto a la jornada del sábado, el mercado paralelo refleja una leve disminución.

Durante la mañana del sábado, el dólar llegó a cotizarse en Bs 10,78 para la compra y Bs 10,77 para la venta. Comparando esos valores con las referencias de este domingo:

En Dolar Bolivia Hoy, la compra baja Bs. 0,01 (de Bs 10,78 a Bs 10,77) y la venta disminuye Bs. 0,06 (de Bs 10,77 a Bs 10,71).

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