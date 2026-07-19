Deliverys interceptan a sospechoso durante supuesto asalto en la avenida Virgen de Cotoca

Los trabajadores de delivery interceptaron y golpearon a un sujeto que fue sorprendido mientras presuntamente asaltaba a un conductor en la avenida Virgen de Cotoca. La reacción de los repartidores motorizados fue inmediata para reducir al sospechoso en plena vía pública de Santa Cruz de la Sierra.

Este sector de trabajadores implementó rondas de vigilancia autoconvocadas debido a los constantes asaltos que sufren en sus jornadas laborales. Las movilizaciones se concentran principalmente en las denominadas zonas rojas de la capital cruceña para frenar el impacto de la inseguridad.

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