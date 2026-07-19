¿Habrá penales? Estas son las reglas que decidirán al campeón mundial

La final del Mundial 2026 todavía no tiene dueño. Argentina y España terminaron igualadas al cabo de los 90 minutos reglamentarios y ahora deberán disputar la prórroga en el New York/New Jersey Stadium.

Después de un encuentro cerrado, intenso y marcado por la tensión propia de una definición, el silbatazo del árbitro Slavko Vinčić abrió un nuevo capítulo: 30 minutos adicionales separan a una de las selecciones de la gloria.

La Albiceleste busca conquistar el bicampeonato y la cuarta Copa del Mundo de su historia. España, por su parte, intenta sumar la segunda estrella después de la consagración conseguida en Sudáfrica 2010.

¿Cuánto dura la prórroga?

El reglamento de la Copa Mundial 2026 establece que, cuando un partido de eliminación directa termina igualado, debe disputarse una prórroga dividida en dos periodos de 15 minutos.

Antes de comenzar el tiempo suplementario existe una pausa máxima de cinco minutos. No hay un descanso tradicional entre ambas mitades: los jugadores deben permanecer sobre el terreno de juego y solo se permite una breve pausa para hidratarse.

También puede agregarse tiempo de compensación en cada periodo por lesiones, sustituciones, revisiones del VAR u otras interrupciones.

Un gol no termina automáticamente el partido

En la prórroga no existe el llamado “gol de oro”. Esto significa que, aunque Argentina o España conviertan durante los primeros 15 minutos, el encuentro continuará hasta que se complete todo el tiempo suplementario.

El equipo que termine adelante después de los 120 minutos será proclamado campeón. Si la igualdad continúa, la Copa se decidirá desde el punto penal.

Los entrenadores cuentan con un cambio adicional

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente podrán realizar una sustitución adicional durante el tiempo extra, independientemente de si utilizaron todos los cambios permitidos durante los 90 minutos.

También podrán aprovechar cualquier sustitución u oportunidad de cambio que no hayan empleado durante el tiempo reglamentario. Los ajustes pueden realizarse antes del inicio de la prórroga o durante la pequeña pausa entre sus dos periodos sin consumir una ventana de sustitución.

El desgaste físico, las molestias musculares y la capacidad de los futbolistas que ingresen desde el banco podrían resultar determinantes en esta etapa.

¿Cómo sería la tanda de penaltis?

Si Argentina y España continúan empatadas después de los 30 minutos suplementarios, cada selección ejecutará inicialmente cinco remates.

Antes de comenzar, el árbitro realizará un sorteo para determinar en qué arco se lanzarán los penaltis. Después efectuará otro para que el equipo ganador elija si ejecuta primero o segundo.

Los lanzamientos serán alternados y deberán ser ejecutados por futbolistas distintos. Si después de cinco remates por selección el marcador continúa igualado, comenzará la denominada muerte súbita: cada equipo pateará una vez hasta que uno convierta y el otro falle dentro de la misma ronda.

La tanda puede concluir antes de los cinco lanzamientos cuando una selección alcance una ventaja que su rival ya no pueda igualar.

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